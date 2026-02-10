Lindzi Von razbjesnila navijače Novaka Đokovića: Amerikanka izbrisala tvit kad je shvatila šta je uradila

Legendarna Amerikanka Lindzi Von promijenila je mišljenje kada je upoznala najboljeg srpskog sportistu Novaka Đokovića.

Izvor: Mark Avellino / AFP / Felice Calabro / Zuma Press / Profimedia

Legendarna američka skijašica Lindzi Von je nažalost u centru pažnje zbog stravičnog pada na Zimskim olimpijskim igrama, a nema sumnje da je najbolji teniser u istoriji Novak Đoković pogođen zbog njene nesreće. Dvoje velikana se inenzivno druže posljednje vrijeme, ali nije tako bilo prije samo dvije godine. Naime, Lindzi je morala da obriše jedan tvit koji je razbjesnio navijače srpskog asa.

Ona je na skijanju srela Švajcarca Rodžera Federera, što je bilo prije upoznavanja srpskog GOAT-a. "Rodžer najbolji ikada bez obzira na to šta brojke kažu", napisala je Lindzi uz emotikon "koze".

Lindzi je potom obrisala svoj inicijalni tvit, ali je ostavila objavu na Instagramu. "Konačno sam skijala sa mojim prijateljem Rodžerom Federerom. Potrebno mi je malo vremena da shvatim koliko mi je ovo značilo. Oduvijek sam mu se divila kao sportisti, filantropu, velikom šampionu. Obično ljudi kojima se divite obično vas iznevjere na neki način, ali ne i Rodžer. On je pravi sportista i šampion u svakom smislu te riječi. Dugo smo pričali o zajedničkom skijanju i nisam bila sigurna da će se to dogoditi, ali eto, desilo se. U penziji smo, sijamo i uživamo u životu, hvala ti na ovoj divnoj uspomeni", napisala je Lindzi i dodala:

Vonn forced to delete her initial tweet after receiving hate for claiming that “Federer is the GOAT no matter what numbers say”.



Kinda crazy what this website is becoming.



She kept the original text on Instagram. For now.https://t.co/w4hqx5BQ7Npic.twitter.com/eH0PjpnqJT — José Morgado (@josemorgado)February 10, 2024

"Ti i tvoja familija ste jedinstveni i bez obzira na to šta kažu statistika (ili Leo), ti si moj GOAT (najbolji svih vremena prim.aut) zauvijek. Nije važna statistika, već uticaj koji si ostavio na mene, a ja sam jedna u milion", napisala je Von koja je potom morala da se pravda zbog lavine komentara:

"Nisam naterana, samo nisam željela da mi negativni komentari unište lijepu uspomenu. Moja objava nije bila poređenje, već posveta za mog prijatelja koji je imao veliki uticaja na moj život. Svi polude kada se iskorsti taj termin najbolji ikada, on može da bude najbolji za mene, bez obzira na to šta drugi misle", poručila je Lindzi.

Ubrzo se predomislila

Von i Đoković

Izvor: Printscreen/Instagram/LindseyVonn

Fotografiju sa Đokovićem objavila je u ljeto 2024. godine, pa za nju najbolji igrač svih vremena više nije bio Rodžer Federer.

"Družim se sa najvećim svih vremena i da, vjerujem da on jeste najveći. Suprotno onome u šta Tviter vjeruje, mislim da može da bude više od jednog najvećeg. Ipak, Novak 'drži' rekorde i imam samo poštovanje prema svemu što je ostvario... Uz to i skija!", napisala je Amerikanka.

Upravo joj je Novak pružio podršku kada je odlučila da rizikuje i nastupi na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu uprkos teškoj povredi.

"Idemo, Lindzi", napisao je Đoković na Instagramu na njenu objavu na kojoj je potvrdila učešće na Igrama, ali nažalost nije se sve odigralo onako kako je očekivala. Velika šampionka je pala na samom početku trke, helikopterom je prebačena u bolnicu gdje je podvrgnuta operaciji...

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:37 Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu Izvor: Eurosport Izvor: Eurosport

(MONDO)