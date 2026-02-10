"Čeka me još operacija i ne kajem se": Lindzi Von se javila iz bolnice, ne priznaje da je pogriješila

Iako je nastupila sa pokidanim ukrštenim ligamentom u koljenu i doživjela strašnu nesreću, Lindzi Von odbija da kaže da su te dvije stvari imale bilo kakve veze jedna sa drugom.

Izvor: Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Najbolja američka skijašica svih vremena Lindzi Von (41) oglasila se dan poslije stravičnog pada na Zimskim olimpijskim igrama i poslije operacije polomljene lijeve noge. Nakon provedene noći na intenzivnoj njezi u bolnici u Trevizu, objavila je na društvenim mrežama emotivno obraćanje u kojem je branila svoju odluku da nastupi sa pokidanim ligamentom koljena, čime je ugrozila i svoj nastup i svoje zdravlje.

Rekla je da se ne kaje jer je pokušala da osvoji medalju, da je svjesno rizikovala i nada se da je svojim primjerom uticala da neko drugi "bude hrabar" ko se bude vodio njenim primjerom.

"Juče se moj olimpijski san nije završio onako kako sam ga zamišljala. Nije to bio kraj kao iz bajke ili filmska priča sa srećnim završetkom - bio je to jednostavno, život. Usudila sam se da sanjam i naporno sam radila da to ostvarim. Jer u spustu, u alpskom skijanju, razlika između dobre, taktičke putanje i katastrofalne povrede može biti svega pet inča. Bila sam samo pet inča previše 'tijesno' na liniji, kada je moja desna ruka zakačila kapiju, izvrnula me i dovela do pada. Moj (pokidani) ukršteni ligament i ranije povrede nisu imale nikakve veze sa ovim padom", navela je ona, mada se ljekari-stručnjaci ne slažu sa tim što je napisala.

Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Amerikanka je rekla da je operisana zbog preloma potkoljenice i da će morati ponovo na operacije.

"Nažalost, zadobila sam složen prelom potkoljenice (tibije), koji je trenutno stabilan, ali će zahtijevati više operacija kako bi se pravilno sanirao. Iako se juče nije završilo onako kako sam se nadala i uprkos snažnom fizičkom bolu koji je uslijedio, nemam žaljenja. Stajati juče na stаrtnoj kapiji bio je nevjerovatan osjećaj koji nikada neću zaboraviti. Saznanje da sam stajala tamo sa realnom šansom da pobijedim bilo je samo po sebi pobjeda. Takođe sam znala da je trkanje rizik. Uvijek je bilo i uvijek će biti, ovaj sport je izuzetno opasan."

"I slično kao u skijanju, u životu preuzimamo rizike. Sanjamo. Volimo. Skačemo. I ponekad padnemo. Ponekad nam se slomi srce. Ponekad ne ostvarimo snove za koje znamo da smo mogli. Ali to je i ljepota života - imamo priliku da pokušamo. Pokušala sam. Sanjala sam. Skočila sam. Nadam se da ćete iz mog puta ponijeti to da imate hrabrosti da se usudite na velike snove. Život je prekratak da ne biste rizikovali zbog sebe. Jer jedini pravi neuspjeh u životu je ne pokušati. Vjerujem u vas, kao što ste vi vjerovali u mene."