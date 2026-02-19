"Novače, ovim tempom ćeš sa 37 prići Federeru": Pogledao ih u oči i promijenio istoriju tenisa

Novak Đoković je 2018. godine dobio jedno potcjenjivačko pitanje u kome su ocijenili da je nemoguća misija da sustigne Rodžera Federera. Nisu ni sumnjali da će tako "kumovati" da se promijeni istorija tenisa.

Izvor: Youtube/ US Open Tennis Championships

Novak Đoković najveći je teniser svih vremena i to ne može više niko da ospori. Sve brojke su na njegovoj strani i više nijedan argument ne stoji na strani Rodžera Federera ili Rafaela Nadala, ali znamo da je bilo dana kada su ga gledali "ispod oka" i htjeli da im nikada i ne priđe.

Tako je recimo na US Openu 2018. godine zavladala "panika" jer je Novak Đoković uspio da se oporavi nakon operacije lakta i da osvoji dva grend slema u sezoni kada je bio uveliko otpisan. Ne samo za tu godinu, nego i kada je karijera u pitanju.

Znamo da je Đoković u to vrijeme zbog velikih problema razmišljao o prekidu karijere, međutim, vratio se nikad jači i pokazao je cijelom svijetu da nema namjeru da se preda. Malo ko ga je doduše shvatio ozbiljno, tako da je odmah poslije pobjede nad Huanom Martinom del Potrom u finalu US Opena dobio jedno od "najpotcjenjivačkijih" pitanja svih vremena. I tu je vjerovatno našao novu i dodatnu motivaciju da promijeni istoriju tenisa.

Kako su provocirali Đokovića?

Nakon što je Đoković ispao iz najboljih 10 na svijetu, pa "pao" u četvrtoj rundi Australijan opena i u četvrtfinalu Rolan Garosa, vratio se nikad jači i osvojio Vimbldon i US Open. Titula u Njujorku bila mu je 14. na grend slemovima, kada je još jurio rekord Rodžera Federera od 20 "mejdžora". I tada niko nije vjerovao da će ga kamoli stići, a ne da će od tada osvojiti još čak 10 titula na najvećim turnirima.

"Bilo je trenutaka kada si imao mnogo samopouzdanja, i trenutaka kada ga nisi imao dovoljno. Izgubio si šest mečeva od prvih 12. O čemu si tada razmišljao, a o čemu sada kada si osvojio dva slema? Ako budeš osvajao dva slema svake godine, sa 37 bi imao 20 kao Federer", glasilo je pitanje jednog Italijana.

"Pa, vaš zemljak Čekinato mi je poslije tog poraza od njega na Rolan Garosu pomogao da shvatim mnogo stvari. Bio sam veoma, veoma razočaran svojom igrom tog dana. Imao sam osjećaj da sam čak počeo dobro da igram u Rimu, odigrao sam neke sjajne mečeve na Rolan Garosu, a onda sam imao utisak da sam samog sebe malo iznevjerio. Naravno, njemu svaka čast na nevjerovatnom meču i turniru", rekao je Đoković i prisjetio se trenutka koji je promijenio sve za njega.

"Imao sam osjećaj da sam veoma blizu željenog nivoa, a onda sam u tom meču potpuno podbacio. Morao sam malo da se isključim. Otišao sam na planinarenje sa suprugom pet dana u francuske planine. Izolovali smo se i sagledali stvari iz drugačije perspektive. Od tada je tenis za mene potpuno drugačiji. Što se tiče rezultata, pa igrao sam finale Kvinsa, osvojio Vimbldon, osvojio Sinsinati i osvojio US Open. Izgleda da ćemo uskoro ponovo ići na planinarenje...", nasmijao se Đoković kome nije palo na pamet da se upliće u priče o Federeru.

Gdje je Novak tada planinario?

Umjesto da se poredi sa Federerom, što nikada nije hteo, Đoković je ispričao priču o tome kako mu je planinarenje pomoglo da prevaziđe krizu i da osvoji dva grend slema 2018. godine, kada mu niko nije davao šanse.

"Sjećam se posebno jednog trenutka kada smo se penjali na tu planinu. Bila je prilično visoka. Stigli smo na vrh poslije tri sata. Svaka čast mojoj supruzi. Nevjerovatno. Toliko je spremna. Ne mogu da vjerujem da je uspjela da se popne do samog vrha. Sjeli smo i samo gledali svijet iz te perspektive, duboko udahnuli novu inspiraciju, novu motivaciju. Razmišljao sam o tenisu, o emociji koju tenis budi u meni. Sve je bilo pozitivno. Imao sam osjećaj kao da sam dobio novi dah za ovaj sport. Ostalo je istorija što se tiče rezultata i toga kako sam se osjećao. Imao sam osjećaj kao da me nosi čitav talas energije od tog trenutka nadalje", rekao je Đoković i dodao da se radi o planini Sant Viktor u Francuskoj i preporučio ju je svima.

Šta se od tada dogodilo?

Novak Đoković je od "predikcije" novinara da će sa 37 godina stići Federera po broju grend slemova - promijenio istoriju tenisa. Znamo da je to uspio da uradi 2021. godine na Rolan Garosu, potom je propustio nekoliko prilika da nadmaši Federera i Nadala, pa je u međuvremenu Španac svoj broj popravio na 22. Đoković ga je pretekao 2023. godine takođe na Rolan Garosu, da bi iste godine na US Openu postavio aktuelni rekord.

Znamo da su mu od tada "izmislili" da mora da juri i rekord Margaret Kort (isto ima 24, ali u amaterskoj eri), što od tada nije uspio da ostvari, a ove godine je bio najbliži pošto je igrao finale Australijan opena i izgubio ga od Alkaraza.

Ali, ko kaže da je gotovo?