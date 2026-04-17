"Hrvati, pogrešnu stvar me pitate za Novaka": Srđana Đokovića gledali bijelo, sad vide da je bio u pravu

Srđan Đoković još prije blistave karijere sina Novaka predviđao je veliki uspjeh. Naravno, nije svuda naišao na povjerenje i razumijevanje, pa je jednom prilikom riješio da ospori komentare kritičara.

Otac najboljeg tenisera svih vremena Srđan Đoković (64) vjerovatno je jedan od rijetkih koji je vjerovao u srpski dragulj. Novak je osvojio sve što se osvojiti može - 24 grend slem titule, postao je olimpijski šampion, iz meča u meč pisao istoriju i tako osporio brojne kritike. Zbog toga je i sam Srđan jednom prilikom u razgovoru za hrvatski "Jutarnji list", govorio o uspjehu svog sina, a intervju se pamti i danas.

Bilo je to 2021. kada je Đoković oborio rekord po broju nedelja na vrhu ATP liste. Naravno, dotad je najbolji bio Rodžer Federer sa 310 sedmica, a rođeni Beograđanin je u međuvremenu nadmašio velikog rivala i ostao čak 428 nedelja na tronu. "Apsolutno sva moja očekivanja nadmašio je i premašio još prije četiri-pet godina", rekao je Srđan Đoković tada.

Autor intervjua ga je podsetio na 2004. godinu i izjavu u Zagrebu, kada je rekao da će ga "svi jednog dana zvati kada Nole postane broj jedan na svetu". Na to se Đoković stariji nasmejao, a potom je i ispravio novinara u vezi sa jednim pitanjem.

Šta je rekao Srđan Đoković?

"Prognozirao je (Srđan Đoković, prim. aut.) da će mu sin biti prvi teniser svijeta, ali trka za najboljim svih vremena otišla je toliko daleko i Novak sad, s 18 grend slem naslova, ima tendenciju da bude i najveći u istoriji tenisa. Je li i ponosni tata zatečen svi ovim rezultatima ili je nekako znao da je Novak takav kapacitet?", zapitao se hrvatski novinar još 2021. i vjerovatno nije očekivao odgovor koji je uslijedio.

"Mislim da vam je pogrešno pitanje...", samouvjereno je rekao ponosni otac Novaka Đokovića i objasnio šta ga je naljutilo: "On nema tendenciju, on već je najbolji svih vremena".

"Po broju nedjelja provedenih na broju 1, pa u međusobnim duelima, po broju masters titula, jedino mu nedostaje olimpijsko zlato i te dvije titule koje će već ove godine osvojiti. On je najbolji i sve u svjetskom tenisu zavisi od njega. On može izgubiti, ali ne zato jer ga je protivnik nadigrao, nego zato jer mu je on dozvolio da ga protivnik pobijedi", rekao je Srđan Đoković.

Šta je naljutilo Srđana Đokovića?

Novak Đoković je najveći svih vremena i tačka. Ako statistika i činjenice ne potvrđuju, onda se možemo prisjetiti nekih detalja. Novak je do 2026. osvojio 24 grend slem titule, postao olimpijski šampion, potom stigao do 100. trofeja u karijeri, a onda i do 101. Iako ima 38 godina i dalje aktivno igra tenis, na visokom je nivou, a to je dokazala i činjenica da je na prvom ovogodišnjem velikom turniru stigao do finala. Na Australijan openu samo je Karlos Alkaraz bio bolji od Srbina.

I možda u završnoj fazi legendarne karijere ima probleme sa povredama, ali je i dalje velika prijetnja, pa i po 15, 20 godina mlađe rivale. Godine su samo broj - dokazao je.

Ponosni roditelji, ništa drugo ne mogu da kažu o Novaku osim: "Nevjerovatno je dijete. Ovaj, nije više dijete, sada puni 38 godina. Ja sam ga prošle godine molio da ostavi tenis, da se bavim nečim drugim. Rekao mi je 'pusti me tata da radim ono što volim, a to je tenis'. Čime god da se bude bavio u nastavku svog života, opet ćemo biti najbolji na svijetu", rekao je prije godinu dana Srđan Đoković.

"On nije tamo neki Novak Đoković, već Novak Đoković koji je rođen u ovom gradu, u ovoj zemlji. Cijeni, voli, poštuje Srbiju i svoj narod, ali i sve ostale narode na svijetu. Živjeli, uživajte u Novaku još ovih ne znam koliko će igrati. Ne smem više da kažem, da se ne naljuti na mene. Do kraja godine sigurno, vjerovatno će do kraja godine osvojiti još nešto", zaključio je otac najvećeg tenisera svih vremena.

