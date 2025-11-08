Srđan Đoković podigao tri prsta i klicao Srbiji: Pogledajte kako je slavio Novakov uspjeh u Atini

Srđan Đoković uživao u velikoj pobjedi svog sina u atinskom finalu protiv Muzetija.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak Đoković osvojio je turnir u Atini, podigao 101. trofej u karijeri, a njegovi najbliži bili su tu da proslave sa njim. Sa majkom Dijanom, ocem Srđanom, braćom Markom i Đorđem kao i sa sinom Stefanom uživao je u trijumfu protiv Lorenca Muzetija, kao što su i oni uživali gledajući kako dominira i dalje.

Pobjeda je kao i uvijek obradovala njegovog oca Srđana, koji je u loži dvorane "OAKA" slavio pjevajući pjesmu Halida Bešlića "Beograđanka" i "Jedna zemlja - jedan tim". Podigao je tri prsta Đoković senior i uživao u trenutku, pogledajte.

Pogledajte 00:33 Srđan Đoković slavi

Pogledajte kako je čitava porodica Đoković slavila trijumf najboljeg tenisera svih vremena.

Novak Đoković će poslije ovog meča izaći pred novinare i saopštiti odluku da li će nastupiti od sljedeće nedelje na Završnom Mastersu u Torinu.

