logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srđan Đoković podigao tri prsta i klicao Srbiji: Pogledajte kako je slavio Novakov uspjeh u Atini

Srđan Đoković podigao tri prsta i klicao Srbiji: Pogledajte kako je slavio Novakov uspjeh u Atini

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Srđan Đoković uživao u velikoj pobjedi svog sina u atinskom finalu protiv Muzetija.

srdjan djokovic pjeva uz tri prsta u atini Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak Đoković osvojio je turnir u Atini, podigao 101. trofej u karijeri, a njegovi najbliži bili su tu da proslave sa njim. Sa majkom Dijanom, ocem Srđanom, braćom Markom i Đorđem kao i sa sinom Stefanom uživao je u trijumfu protiv Lorenca Muzetija, kao što su i oni uživali gledajući kako dominira i dalje.

Pobjeda je kao i uvijek obradovala njegovog oca Srđana, koji je u loži dvorane "OAKA" slavio pjevajući pjesmu Halida Bešlića "Beograđanka" i "Jedna zemlja - jedan tim". Podigao je tri prsta Đoković senior i uživao u trenutku, pogledajte.

Pogledajte

00:33
Srđan Đoković slavi
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Pogledajte kako je čitava porodica Đoković slavila trijumf najboljeg tenisera svih vremena. 

Novak Đoković će poslije ovog meča izaći pred novinare i saopštiti odluku da li će nastupiti od sljedeće nedelje na Završnom Mastersu u Torinu.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srđan Đoković Novak Đoković Tenis Atina

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC