Novak uzeo trofej i onda pokazao kakav je šmeker: Ovaj potez mu Muzeti nikada neće zaboraviti

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Novak Đoković je savladao Lorenca Muzetija, a onda pokazao da je u pobjedi veliki.

Novak uzeo trofej i onda pokazao kakav je šmeker: Ovaj potez mu Muzeti nikada neće zaboraviti

Novak Đoković je savladao Lorenca Muzetija u finalu turnira u Atini poslije nevjerovatna tri sata borbe 4:6, 6:4: 7:5 i tako je došao do svoje 101. titule u karijeri. Nakon nestvarnog meča, jednog od najboljih u sezoni kratko je rekao da je ovaj duel bio sjajan. 

"Nevjerovatno, tri sata, teškog meča fizički. Lorenco je igrao jako dobro, čestitam mu na sjajnom meču. Mogao je svako od nas da pobijedi. Osjećam se kao kod kuće i sviđa mi se što su ljudi dolazlli da me podrže, zaista je publika bila nevjerovatna", naglasio je Novak odmah poslije meča. 

Pogledajte

00:23
Novak Ðoković osvojio titulu i pocepao majicu
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

A onda je pokazao koliko je veliki i kakav je šampion. Dok je Lorenco Muzeti izlazio na teren da primi pehar za drugo mjesto, Novak je ka publici pokazivao rukom, da mu daju aplauz. Zbog toga je Lorenco znao kako da mu se zahvali u svoj govoru.

"Teško mi je da govorim nakon što sam igrao tri sata. Bila je posebna atmosfera, hvala svima, osjećao sam se kao kod kuće, baš mi se sviđa Atina i nadam se da ću se vratiti. Naravno, Novače, šta bih mogao da kažem, ne znam šta reći o tebi, tvojoj karijeri, porodici... Na kraju, svaki put kada stanem na teren sa tobom doživim to kao novu lekciju"", rekao je u svom obraćanju Muzeti. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:30
Novak Đoković spektakularan poen
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

