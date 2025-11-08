Novak Đoković se obratio Lorencu Muzetiju: "Znam kako se osjećaš"

Novak Đoković je naglasio da je i Lorenco Muzeti mogao da osvoji turnir u Atini i istakao je da mu je jasno kako se mladi Italijan osjeća poslije poraza u finalu.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

"Kalimera, Kalispera, Helada", rekao je Novak Đoković na početku svog obraćanja nakon što je osvojio 101. titulu u karijeri na turniru serije 250 u Atini.

Poslije tačno tri sata tenisa uspio je da savlada Lorenca Muzetija i da dođe do drugog trofeja ove sezone. Kao po običaju počeo je sa nekoliko riječi na grčkom, a onda je istakao da je vrlo lako i rival mogao do titule.

"Ne znam odakle da počnem. Odmah poštovanje za Lorenca za ovaj njegov nastup danas i tokom čtiave nedjelje. Mislim da na ovom nivou svi vrlo često osjetimo da u tim mečevima koji su blizu da se dobiju se zapravo izgubi. Znam da je to jako težak osjećaj. Tvoj nastup je bio nevjerovatan. Igrao sam protiv tebe na mnogim podlogama, naravno najbolji si na šljaci, ali napredak na betonu je zaista izuzetan. Za tebe je budućnost svijetla ukoliko ovako nastaviš", rekao je Novak na početku svog obraćanja.

Zatim je istakao da se zahvaljuje grčkoj vladi, organizaciji turnira i grčkom narodu na podršci koju je osjetio sve vrijeme u Atini.

"Sada želim da se zahvalim narodu Grčke koji me podržavaju. Ovo je prvi put da Grčka ima ovaj nivo teniskog turnira. Utisak je kao da je ovaj turnir mnogo godina tu, kao da nikada nije odlazio iz Atine.

Želim da se zahvalim mom timu i porodici. Svi moji najbliži su tu ove nedjelje. Moj sin, brat, su tu. Rekao sam ovo i ranije, ali ponoviću još jednom. Ovdje se osjećam kao kod kuće i hvala vam puno. Želio bih da dam poštovanje organizatorima turnira. Sve se organizovalo u tri mjeseca. Svaka čast vladi Grčke i organizaciji, uspjeli ste. Ovo je bio perfektan kraj. Imate strast i ljubav prema tenisu i imate moć da organizujete ovakve turnire", zaključio je Novak.

(MONDO)

