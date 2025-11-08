logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak Đoković osvojio 101. titulu i pocijepao majicu: Ovako slavi najveći u istoriji 1

Novak Đoković osvojio 101. titulu i pocijepao majicu: Ovako slavi najveći u istoriji

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
1

Novak Đoković osvojio je 101. titulu u Atini, a onda je pocijepao majicu tokom proslave. Od izvještača MONDA iz Atine Nemanje Radojčića.

novak djokovic osvojio titulu i pocijepao majicu u atini Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak Đoković osvojio je 101. titulu u karijeri. U finalu turnira u Atini pobijedio je Lorenca Musetija - 4:6, 6:3, 7:5 i pokazao svima zašto neće skoro u penziju. Nevjerovatan meč, tri sata borbe i velika pobjeda.

A, kako to da se proslavi, ako ne na spektakularan način. Kada se pozdravio sa rivalom i primio čestitke na pobjedi, pocijepao je majicu. Od radosti, emocija i svega, nije mogao da se iskontroliše. Onda je tu majicu bacio nekome na tribinama ko će dobiti uspomenu za cijeli život.

Pogledajte

00:23
Novak Ðoković osvojio titulu i pocepao majicu
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak sada ima dvije titule manje od Rodžera Federera (103) i osam manje od Džimija Konorsa (109). Može da ih stigne i prestigne...

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:30
Novak Đoković spektakularan poen
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis Atina

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Jaaa

Našao atp 250 da se kurči, e moj Novače, ne brukaj se

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC