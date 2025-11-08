Ovo može samo Novak Đoković: Legao na teren, pa podigao šaku za potpuni delirijum u finalu

Novak Đoković osvojio je spektakluaran poen u finalu turnira u Atini i onda je samo legao na zemlju, pa je uslijedio delirijum. /Od izvještača MONDA iz Atine./

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak Đoković napravio je pravi spektakl u finalu turnira u Atini. Izgubio je prvi set od Lorenca Musetija (6:4), pa je u drugom izazvao delirijum na tribinama. Osvojio je spektakularan poen u svom stilu, kako samo on može.

Bacio se na mreži, uzeo poen za brejk i za 5:3 i onda je ostao da leži na zemlji. Ni sam nije mogao da vjeruje šta je uradio. Poslije kratkog predaha koji je sam sebi dao je ustao, podigao ruke u vis, stegao šaku i to je bilo dovoljno da publika "poludi".

Pogledajte 00:30 Novak Đoković spektakularan poen

Skandiranje, aplauzi, pravi haos u "OAKA areni". Nije ispunjena do kraja, ali sigurno ima preko 15.000 navijača. Ono što se jasno vidi i čuje je to da je preko 95 odsto njih na Novakovoj strani... Kada je osvojio drugi set i izjednačio (6:3), vidjelo se koliko žele da ga vide sa 101. titulom u rukama.

