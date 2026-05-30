Novak Đoković: "Nosim duh vuka, pa makar igrao na jednoj nozi"

Srpski teniser Novak Đoković je i pored poraza na Rolan Garosu bio ponosan na borbu - igrao je pet sati i nijednog trenutka se nije predao pred 20 godina mlađim rivalom.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nije uspio da se plasira u dalje kolo Rolan Garosa, pa je i pored sjajnog puta za 25. grend slem titulu morao da kaže "zbogom" ovogodišnjem turniru u Parizu. Poslije izgubljenog meča govorio je medijima o budućnosti - pomalo o svojoj neizvjesnoj, a pomalo i o onoj koja nas čeka u tenisu. Konkretno, Novaka je pobijedio Brazilac Žoao Fonseka koji ima 19 godina i predstavlja blistavi potencijal "bijelog" sporta.

"Normalno je da imaš nove mlade tenisere koji su gladni, dinamični, brzi, eksplozivni... Jedan od njih je Fonseka i znamo da ima izuzetno brzu igru, talentovan je i kompletan igrač, i danas je pokazao da ima potencijal za najveće mečeve. Svaka čast na tome kako se ponašao i kako je igrao u presudnim trenucima", rekao je Novak.

"Ne vjerujem da sam ja tu nešto mnogo griješio, koliko je on izvanredno odigrao. Svaka mu čast. Ostaje žal i razočaranje. Ja sam u trećem setu pao energetski i to je to, šta da radim..."

Novak je 22. maja napunio 39 godina i i dalje igra sjajno, iako je na zalasku karijere. Odakle toliko motivacije u čovjeku koji je osvojio apsolutno sve - Olimpijske igre, 24 grend slem titule, Dejvis kup... i još mnogo toga.

"Volio bih da imam 19 godina na terenu, ali tako je kako je. Gurao sam ga skoro pet setova. Ko god da igra na grend slemovima protiv mene, mora da me pobijedi, neće sigurno tek tako dobiti meč. S tim se uvijek mogu ponositi. Ta viteška nit i borba, taj duh vuka koji nosim je uvijek prisutan - pa makar igrao na jednoj nozi, neću se predati. Ako me neko pobijedi na ovaj način, reći ću svaka čast, zaslužio je, ali ja sigurno neću tek tako pustiti meč", rekao je Novak Đoković.

Novak Đoković je baš na Rolan Garosu nosio posebno dizajniranu jaknu koja je na leđima imala lik vuka. Kroz nju je pokazao karakter, dosljednost i ispred svega borbenost - sve ono o čemu je pričao na konferenciji za medije.

