UŽIVO, ĐOKOVIĆ - FONSEKA: Brazilac smanjio na 2:1, gledaćemo četvrti set

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igra meč trećeg kola Rolan Garosa, a talentovani Brazilac Žoao Fonseka mu je rival.
Neriješeno u četvrtom setu - 3:3
Kratkom loptom je Fonseka osvojio prvi poen, iamo je malo prednosti tokom gema i uspio je da prekine seriju od 3:0 Novaka Đokovića i izbori izjednačenje.
Novak vodi! 3:2 za Đokovića u četvrtom setu
Novak i Fonseka su otišli na kraću pauzu, ali je prije toga Novak potvrdio brejk i sad vodi u četvrtom setu. Nije bilo lako, Brazilac je ponovo namučio Srbina.
Brejk! Novak je izjednačio!
Novak je uspio da izjednači, iako je Fonseka imao prednost od 30:0. Srbin je sad u situaciji da traži preokret i nadamo se da je krenuo!
Prvi gem za Novaka u 4. setu
Novak je uspio da sačuva servis i smanji zaostatak, trenutno je 2:1 u 4. setu za Fonseku.
Potvrda brejka, Fonseka vodi 2:0
Fonseka je uspio da potvrdi servis protiv Novaka, publika je na njegovoj strani. Novak je za naredni gem promijenio reket.
Novi brejk! 1:0 za Fonseku!
Vodio se još jedan dugačak gem, Novak je bio na korak od toga da potvrdi servis, ali Brazilac nije odustao. Novak sve češće griješi i to predstavlja problem za Srbina. Na drugoj strani Fonseka igra znatno bolje.
Brazilac osvojio set!
Novak je vinerom, 40. u meču, otvorio gem. Bio je dobar u nastavku, vraćao neke "nemoguće" udarce, a onda je loptica opet bila u mreži za 30:30, ali to nije dalo dodatni motiv Brazilcu. Novak je povedio 40:30, a onda je u narednom poenu lopta promijenila smjer za izjednačenje, a onda je Brazilac servirao as za 2:1 u setovima.
Poslije drame Novak ostao u setu - 5:3 za Fonseku
Novak je igrao savršeno u ovom gemu, "šetao" je Fonseku na obje strane terena. Međutim, nije uspio da nulom uzme gem, pošto je lopticu poslao u aut, potom je Fonseka stigao do novog poena, zatim je novak upisao jedan "nec", pa servis grešku, a pri trećem servisu Fonseka je stigao do vinera i izjednačenja. Iako je bilo drame, Novak je lobom uspio da sačuva servis.
Novak servira za ostanak u setu
Novak će servirati za ostanak u setu, pošto je Fonseka vrlo lako sačuvao servis i sad vodi 5:2.
Novak smanjio zaostatak!
Đoković je savršeno servirao i smanjio zaostatak. Trenutno je 4:2 za Fonseku.
Fonseka vodi 4:1
Fonseka je poveo 30:0, potom je Novak na liniju poslao lopticu poslije servira Brazilca. Ponovo je Đoković pokušao da još jednom pošalje lopticu na liniju, ali je ona završila u autu i Fonseka je imao dvije gem lopte. Prvu nije iskoristio, poslije razmjene kratkih lopti, Novak je našao prazno polje. Međutim, Fonseka je raspalio lopticu u posljednjem poenu, a onda iz sveg glasa potvrdio prednost od 4:1.
Novak smanjio zaostatak - 3:1
Novak je agresivan, izlazi na mrežu i to mu donosi dobre rezultate. Uspio je da bez izgubljenog poena sačuva servis.
3:0 za Fonseku
Novak je imao savršenu priliku za brejk, a onda je loptica završila u mreži. Ponovo je Srbin imao prednost, ali jednostavno nije mogao da vrati lopticu koja mu je išla pravo u tijelo. Gledali smo nevjerovatne poene u nastavku, Novakove greške i njegove majstorije - svega je bilo. Na kraju, kad je bilo najvažnije, Novak je lopticu poslao u mrežu.
Gledali smo najduži gem, brejk Fonseke
Novak je nastavio sjajno da servira, ali Fonseka je uspijevao da nađe put i dobro uzvrati rivalu. Zbog toga je bilo 30:30, a onda je Novak izašao na mrežu i po dijagonali poslao lopticu u drugi kraj polja kako bi servirao za izjednačenje. Međutim, Novak je poslije servisa odmah krenuo na mrežu, a Fonseka je lopticu poslao tako daleko da Srbin nije mogao da je stigne. Nije bilo lako u nastavku, Novak je griješio i to ga je košralo izgubljenog gema!
Fonseka vodi 1:0
Fonseka je uspio da povede 1:0 u trećem setu, sačuvao je servis, ali ga je Novak dobro namučio. Srpski teniser uspio je da uzme dva poena rivalu.
Još čekamo treći set
Đoković i Fonseka tek sad se vraćaju na teren, pošto je Brazilac iskoristio pauzu da ode do toaleta, a onda su obojica igrača uzela predah poslije sat i po vremena borbe.
Novak vodi 2:0 u setovima!
Novak Đoković je imao dvije set lopte, a prethodno je vrlo lako došao do vođstva od 40:15!
Fonseka ostao u setu - 5:4
Novak je dobro počeo, poveo 15:0, ali je Fonseka uspio da smanji, a onda i dobrim servisima ostane u drugom setu.
Novak se namučio, pa potvrdio servis - vodi 5:3
Fonseka je imao brejk priliku, ali je Novak uspio da je odbrani, a onda je Fonseka pogriješio, poslao forhend u aut i Đoković je imao prednost poslije koje je sačuvao razliku u drugom setu i to propisno proslavio - uz urlik.
Fonseka smanjuje - 4:3 za Novaka
Fonseka je servirao bez greške, Novaku nije dozvolio nijedan poen i uspio je da smanji zaostatak.
Novak potvrdio servis! Vodi 4:2
Novak je po sredini poslao lopticu i poveo 15:0. Uslijedio je viner, a onda još jedna dobar servis, pa je Fonseka poslije razmjene zabio lopticu u mrežu i na kraju je Đoković asom potvrdio servis. Novak ima tri as servisa.
Brejk! Novak Đoković vodi 3:2
Novak igra perfektno! Prvi poen je pripao Brazilcu, a onda je Novak nanizao nekoliko sjajnih odgovora, potom i ritern koji je završio tik na liniji, a onda sličnim potezom stigao i do brejka!
Novaka ne izdaje servis!
Možda i najvažnije - Novak Đoković odlično servira i gotovo svaki prvi servis je dobar. Brazilac ga jeste namučio tokom razmjene, ali je uspio da uzme svega jedan poen. Za vođstvo od 40:15 Novak je pokazao pun potencijal, a i Fonseka nije strahovao od najboljeg svih vremena. Obojica su izašla na mrežu, uslijedila je razmena u kojoj je Novak prvi vidio prazan prostor i lopticu poslao na pravo mjesto.
Fonseka opet sačuvao servis, vodi 2:1
Fonseka igra sve bolje. Poveo je 30:0, a drugi poen postigao je opasnom dijagonalom koju je savršeno izveo gotovo na liniji. Uspio je Novak da smanji, pretežno zahvaljujući komunikaciji sa svojim boksom, ali je Fonseka imao 40:30, a Novak je lopticu poslao u aut, pa je Brazilac poveo.
Novak izjednačio!
Trenutno je 1:1 u drugom setu, Novak servira savršeno, rivalu je dozvolio samo jedan poen.
Fonseka siguran na servisu, vodi 1:0
Novak je bio na korak od novog brejka, ali nije uspio. Smanjio je na 40:30, a onda je Fonseka imao prazan prostor i lopticu uputio na pravo mjesto.
KRAJ SETA - 6:4!
U velikom stilu, drop šotom koji Žoao Fonseka nije mogao da stigne, Novak Đoković je završio prvi set. Napravljen je prvi korak u trećem kolu grend slema, a moglo je da bude i daleko brže. Novak Đoković je razbijao brazilskog tenisera, imao dva brejka viška i priliku da petnaestak minuta ranije završi posao. Nije loše ni ovako, idemo u drugi set...
Siguran Fonseka - 5:4!
Neće ovo biti baš tako lako, kao što smo pomislili na početku meča. Brazilac Žoao Fonseka je osvojio tri gema u nizu i približio se Novaku Đokoviću. Sada je pritisak na srpskom teniseru koji mora da osvoji set na svoj servis kako ne bismo vidjeli nove komplikacije u ovom dijelu meča.
Brejk - 5:3!
Imao je Novak Đoković priliku da osvoji prvi set u trećem kolu Rolan Garosa, ali je Žoao Fonseka napravio brejk. Značajno bolje igra mladi Brazilac u ovim momentima nego na početku meča, pa je uspio da nadoknadi jedan brejk zaostatka.
Fonseka pokazao zube - 5:2!
Čak tri set lopte uzastopno spasio je Žoao Fonseka, a zatim nakon rezultatske klackalice uspio da osvoji drugi gem u meču protiv najboljeg tenisera svih vremena. Novak Đoković će servirati za osvajanje prvog seta nakon kratke pauze i promjene strana.
Kakva dominacija - 5:1!
Sve polazi za rukom Novaku Đokoviću u ovim trenucima. Ponovo je izgubio samo jedan poen u svom gemu i veoma uspješno čuva prednost koju je stekao. Vidjećemo da li će probati novim brejkom da osvoji set.
DUPLI BREJK - 4:1!
Žoao Fonseka je izašao na teren Filip Šatrije, ali su mu tamo vezane i ruke i noge. Novak Đoković dominira u njihovom prvom međusobnom meču i već ima dva brejka prednosti u prvom setu.
Sjajno igra Đoković - 3:1!
Tokom dva gema u kojima je servirao, Novak je izgubio ukupno jedan poen. Fantastičan početak meča za srpskog tenisera u trećem kolu Rolan Garosa.
Upisao se Fonseka - 2:1!
Nakon dva izgubljena gema, evo i prvog osvojenog za brazilskog tenisera. Žoao Fonseka je uspio da sačuva svoj servis u trećem gemu meča, pa ostaje korak iza Novaka Đokovića.
Rutinski - 2:0!
Bez izgubljenog poena na svoj servis, Novak Đoković osvaja gem. Odličan početak meča za srpskog tenisera.
BREJK - 1:0!
Novak Đoković oduzima servis rivalu u prvom gemu meča, pa odmah na početku stiže do prednosti. Brazilac nije počeo sjajno, već je dopustio dvije brejk lopte najboljem svih vremena!
Počinjemo!
Sve je spremno za jedan od najvažnijih mečeva dana u Parizu.
Završila Andrejeva!
Ruska teniserka Mira Andrejeva završila je posao u trećem kolu Rolan Garosa. Ona je savladala Mariju Buzskovu (6:4, 6:2) i "oslobodila" teren za Đokovića i Fonseku. Uskoro će početi meč srpskog i brazilskog tenisera u trećem kolu Rolan Garosa.
Prvi put međusobno!
Novak Đoković i Žoao Fonseka (19) do sada nisu igrali međusobne mečeve. Za to je "kriva" razlika u godinama - Brazilac nije bio ni rođen kada je srpski teniser debitovao na grend slem turnirima.
Kad igra Novak?
Organizatori su odlučili da meč Đoković - Fonseka bude treći na terenu Filip Šatrije, što znači da ćemo uskoro gledati srpskog i brazilskog asa. Prvo je Iga Švjontek bez većih problema pobijedila (6:4, 6:4) zemljakinju Magdu Linet, a zatim su na teren iskoračile Mira Andrejeva i Marija Buzkova.
Dobar dan!
Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće treće kolo Rolan Garosa, nakon što mu se "očistio" žrijeb na putu do 25. grend slem titule u karijeri. Karlos Alkaraz nije se pojavio u Parizu zbog povrede, a Janik Siner je ispao sa turnira u drugoj rundi - zbog teških vremenskih uslova koji su mu napravili ogromne probleme. Naredni rival Novaka Đokovića je "rumeni Brazilac" Žoao Fonseka, talentovani teniser kojem se već godinama predviđa velika karijera.