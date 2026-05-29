UŽIVO, ĐOKOVIĆ - FONSEKA: Brazilac smanjio na 2:1, gledaćemo četvrti set
UŽIVO, ĐOKOVIĆ - FONSEKA: Brazilac smanjio na 2:1, gledaćemo četvrti set

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igra meč trećeg kola Rolan Garosa, a talentovani Brazilac Žoao Fonseka mu je rival.

Novak Đoković igra protiv talentovanog Brazilca Žoaa Fonseke u trećem kolu Rolan Garosa.

Meč pratite uživo na MONDU!

Autori Goran Arbutina Dragan Šutvić
19:12

Neriješeno u četvrtom setu - 3:3

Kratkom loptom je Fonseka osvojio prvi poen, iamo je malo prednosti tokom gema i uspio je da prekine seriju od 3:0 Novaka Đokovića i izbori izjednačenje.

19:07

Novak vodi! 3:2 za Đokovića u četvrtom setu

Novak i Fonseka su otišli na kraću pauzu, ali je prije toga Novak potvrdio brejk i sad vodi u četvrtom setu. Nije bilo lako, Brazilac je ponovo namučio Srbina.

19:05

Brejk! Novak je izjednačio!

Novak je uspio da izjednači, iako je Fonseka imao prednost od 30:0. Srbin je sad u situaciji da traži preokret i nadamo se da je krenuo!

18:56

Prvi gem za Novaka u 4. setu

Novak je uspio da sačuva servis i smanji zaostatak, trenutno je 2:1 u 4. setu za Fonseku.

18:52

Potvrda brejka, Fonseka vodi 2:0

Fonseka je uspio da potvrdi servis protiv Novaka, publika je na njegovoj strani. Novak je za naredni gem promijenio reket.

18:48

Novi brejk! 1:0 za Fonseku!

Vodio se još jedan dugačak gem, Novak je bio na korak od toga da potvrdi servis, ali Brazilac nije odustao. Novak sve češće griješi i to predstavlja problem za Srbina. Na drugoj strani Fonseka igra znatno bolje.

18:33

Brazilac osvojio set!

Novak je vinerom, 40. u meču, otvorio gem. Bio je dobar u nastavku, vraćao neke "nemoguće" udarce, a onda je loptica opet bila u mreži za 30:30, ali to nije dalo dodatni motiv Brazilcu. Novak je povedio 40:30, a onda je u narednom poenu lopta promijenila smjer za izjednačenje, a onda je Brazilac servirao as za 2:1 u setovima.

18:28

Poslije drame Novak ostao u setu - 5:3 za Fonseku

Novak je igrao savršeno u ovom gemu, "šetao" je Fonseku na obje strane terena. Međutim, nije uspio da nulom uzme gem, pošto je lopticu poslao u aut, potom je Fonseka stigao do novog poena, zatim je novak upisao jedan "nec", pa servis grešku, a pri trećem servisu Fonseka je stigao do vinera i izjednačenja. Iako je bilo drame, Novak je lobom uspio da sačuva servis.

18:21

Novak servira za ostanak u setu

Novak će servirati za ostanak u setu, pošto je Fonseka vrlo lako sačuvao servis i sad vodi 5:2.

18:18

Novak smanjio zaostatak!

Đoković je savršeno servirao i smanjio zaostatak. Trenutno je 4:2 za Fonseku.

18:13

Fonseka vodi 4:1

Fonseka je poveo 30:0, potom je Novak na liniju poslao lopticu poslije servira Brazilca. Ponovo je Đoković pokušao da još jednom pošalje lopticu na liniju, ali je ona završila u autu i Fonseka je imao dvije gem lopte. Prvu nije iskoristio, poslije razmjene kratkih lopti, Novak je našao prazno polje. Međutim, Fonseka je raspalio lopticu u posljednjem poenu, a onda iz sveg glasa potvrdio prednost od 4:1.

18:08

Novak smanjio zaostatak - 3:1

Novak je agresivan, izlazi na mrežu i to mu donosi dobre rezultate. Uspio je da bez izgubljenog poena sačuva servis.

18:03

3:0 za Fonseku

Novak je imao savršenu priliku za brejk, a onda je loptica završila u mreži. Ponovo je Srbin imao prednost, ali jednostavno nije mogao da vrati lopticu koja mu je išla pravo u tijelo. Gledali smo nevjerovatne poene u nastavku, Novakove greške i njegove majstorije - svega je bilo. Na kraju, kad je bilo najvažnije, Novak je lopticu poslao u mrežu.

17:53

Gledali smo najduži gem, brejk Fonseke

Novak je nastavio sjajno da servira, ali Fonseka je uspijevao da nađe put i dobro uzvrati rivalu. Zbog toga je bilo 30:30, a onda je Novak izašao na mrežu i po dijagonali poslao lopticu u drugi kraj polja kako bi servirao za izjednačenje. Međutim, Novak je poslije servisa odmah krenuo na mrežu, a Fonseka je lopticu poslao tako daleko da Srbin nije mogao da je stigne. Nije bilo lako u nastavku, Novak je griješio i to ga je košralo izgubljenog gema!

17:46

Fonseka vodi 1:0

Fonseka je uspio da povede 1:0 u trećem setu, sačuvao je servis, ali ga je Novak dobro namučio. Srpski teniser uspio je da uzme dva poena rivalu.

17:42

Još čekamo treći set

Đoković i Fonseka tek sad se vraćaju na teren, pošto je Brazilac iskoristio pauzu da ode do toaleta, a onda su obojica igrača uzela predah poslije sat i po vremena borbe.

17:35

Novak vodi 2:0 u setovima!

Novak Đoković je imao dvije set lopte, a prethodno je vrlo lako došao do vođstva od 40:15!

17:29

Fonseka ostao u setu - 5:4

Novak je dobro počeo, poveo 15:0, ali je Fonseka uspio da smanji, a onda i dobrim servisima ostane u drugom setu.

17:26

Novak se namučio, pa potvrdio servis - vodi 5:3

Fonseka je imao brejk priliku, ali je Novak uspio da je odbrani, a onda je Fonseka pogriješio, poslao forhend u aut i Đoković je imao prednost poslije koje je sačuvao razliku u drugom setu i to propisno proslavio - uz urlik.

17:18

Fonseka smanjuje - 4:3 za Novaka

Fonseka je servirao bez greške, Novaku nije dozvolio nijedan poen i uspio je da smanji zaostatak.

17:15

Novak potvrdio servis! Vodi 4:2

Novak je po sredini poslao lopticu i poveo 15:0. Uslijedio je viner, a onda još jedna dobar servis, pa je Fonseka poslije razmjene zabio lopticu u mrežu i na kraju je Đoković asom potvrdio servis. Novak ima tri as servisa.

17:11

Brejk! Novak Đoković vodi 3:2

Novak igra perfektno! Prvi poen je pripao Brazilcu, a onda je Novak nanizao nekoliko sjajnih odgovora, potom i ritern koji je završio tik na liniji, a onda sličnim potezom stigao i do brejka!

17:07

Novaka ne izdaje servis!

Možda i najvažnije - Novak Đoković odlično servira i gotovo svaki prvi servis je dobar. Brazilac ga jeste namučio tokom razmjene, ali je uspio da uzme svega jedan poen. Za vođstvo od 40:15 Novak je pokazao pun potencijal, a i Fonseka nije strahovao od najboljeg svih vremena. Obojica su izašla na mrežu, uslijedila je razmena u kojoj je Novak prvi vidio prazan prostor i lopticu poslao na pravo mjesto.

17:02

Fonseka opet sačuvao servis, vodi 2:1

Fonseka igra sve bolje. Poveo je 30:0, a drugi poen postigao je opasnom dijagonalom koju je savršeno izveo gotovo na liniji. Uspio je Novak da smanji, pretežno zahvaljujući komunikaciji sa svojim boksom, ali je Fonseka imao 40:30, a Novak je lopticu poslao u aut, pa je Brazilac poveo.

16:58

Novak izjednačio!

Trenutno je 1:1 u drugom setu, Novak servira savršeno, rivalu je dozvolio samo jedan poen.

16:55

Fonseka siguran na servisu, vodi 1:0

Novak je bio na korak od novog brejka, ali nije uspio. Smanjio je na 40:30, a onda je Fonseka imao prazan prostor i lopticu uputio na pravo mjesto.

16:51

KRAJ SETA - 6:4!

U velikom stilu, drop šotom koji Žoao Fonseka nije mogao da stigne, Novak Đoković je završio prvi set. Napravljen je prvi korak u trećem kolu grend slema, a moglo je da bude i daleko brže. Novak Đoković je razbijao brazilskog tenisera, imao dva brejka viška i priliku da petnaestak minuta ranije završi posao. Nije loše ni ovako, idemo u drugi set...

16:45

Siguran Fonseka - 5:4!

Neće ovo biti baš tako lako, kao što smo pomislili na početku meča. Brazilac Žoao Fonseka je osvojio tri gema u nizu i približio se Novaku Đokoviću. Sada je pritisak na srpskom teniseru koji mora da osvoji set na svoj servis kako ne bismo vidjeli nove komplikacije u ovom dijelu meča.

16:42

Brejk - 5:3!

Imao je Novak Đoković priliku da osvoji prvi set u trećem kolu Rolan Garosa, ali je Žoao Fonseka napravio brejk. Značajno bolje igra mladi Brazilac u ovim momentima nego na početku meča, pa je uspio da nadoknadi jedan brejk zaostatka.

16:35

Fonseka pokazao zube - 5:2!

Čak tri set lopte uzastopno spasio je Žoao Fonseka, a zatim nakon rezultatske klackalice uspio da osvoji drugi gem u meču protiv najboljeg tenisera svih vremena. Novak Đoković će servirati za osvajanje prvog seta nakon kratke pauze i promjene strana.

16:29

Kakva dominacija - 5:1!

Sve polazi za rukom Novaku Đokoviću u ovim trenucima. Ponovo je izgubio samo jedan poen u svom gemu i veoma uspješno čuva prednost koju je stekao. Vidjećemo da li će probati novim brejkom da osvoji set.

16:24

DUPLI BREJK - 4:1!

Žoao Fonseka je izašao na teren Filip Šatrije, ali su mu tamo vezane i ruke i noge. Novak Đoković dominira u njihovom prvom međusobnom meču i već ima dva brejka prednosti u prvom setu.

16:19

Sjajno igra Đoković - 3:1!

Tokom dva gema u kojima je servirao, Novak je izgubio ukupno jedan poen. Fantastičan početak meča za srpskog tenisera u trećem kolu Rolan Garosa.

16:13

Upisao se Fonseka - 2:1!

Nakon dva izgubljena gema, evo i prvog osvojenog za brazilskog tenisera. Žoao Fonseka je uspio da sačuva svoj servis u trećem gemu meča, pa ostaje korak iza Novaka Đokovića.

16:11

Rutinski - 2:0!

Bez izgubljenog poena na svoj servis, Novak Đoković osvaja gem. Odličan početak meča za srpskog tenisera.

16:05

BREJK - 1:0!

Novak Đoković oduzima servis rivalu u prvom gemu meča, pa odmah na početku stiže do prednosti. Brazilac nije počeo sjajno, već je dopustio dvije brejk lopte najboljem svih vremena!

16:01

Počinjemo!

Sve je spremno za jedan od najvažnijih mečeva dana u Parizu.

15:45

Završila Andrejeva!

Ruska teniserka Mira Andrejeva završila je posao u trećem kolu Rolan Garosa. Ona je savladala Mariju Buzskovu (6:4, 6:2) i "oslobodila" teren za Đokovića i Fonseku. Uskoro će početi meč srpskog i brazilskog tenisera u trećem kolu Rolan Garosa.

15:45

Prvi put međusobno!

Novak Đoković i Žoao Fonseka (19) do sada nisu igrali međusobne mečeve. Za to je "kriva" razlika u godinama - Brazilac nije bio ni rođen kada je srpski teniser debitovao na grend slem turnirima.

15:34

Kad igra Novak?

Organizatori su odlučili da meč Đoković - Fonseka bude treći na terenu Filip Šatrije, što znači da ćemo uskoro gledati srpskog i brazilskog asa. Prvo je Iga Švjontek bez većih problema pobijedila (6:4, 6:4) zemljakinju Magdu Linet, a zatim su na teren iskoračile Mira Andrejeva i Marija Buzkova.

15:33

Dobar dan!

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće treće kolo Rolan Garosa, nakon što mu se "očistio" žrijeb na putu do 25. grend slem titule u karijeri. Karlos Alkaraz nije se pojavio u Parizu zbog povrede, a Janik Siner je ispao sa turnira u drugoj rundi - zbog teških vremenskih uslova koji su mu napravili ogromne probleme. Naredni rival Novaka Đokovića je "rumeni Brazilac" Žoao Fonseka, talentovani teniser kojem se već godinama predviđa velika karijera.

