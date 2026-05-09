Presedan u karijeri: Đokoviću se ovo nije dogodilo 21 godinu

Srpski teniser Novak Đoković odigrao je samo tri turnira ove sezone i ostvario osam pobjeda i tri poraza.

Izvor: Filippo MONTEFORTE / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković poražen je u drugom kolu Mastersa u Rimu od Hrvata Dine Prižmića i tako prvi put u karijeri nije prošao uvodnu rundu. Nakon meča je saopštio da neće igrati u Ženevi i da će se direktno sa rimske šljake preseliti na parisku.

To će mu biti prvi put u karijeri od 2005. godine da će na Rolan Garos stići bez ijedne pobjede na šljaci. Ovo mu se dogodilo još jednom dok je bio tinejdžer i takmičio se uglavnom na čelendžerima.

Đoković je odigrao samo jedan ATP turnir na šljaci davne 2005. godine prije Rolan Garosa. To je bio turnir u Valensiji gdje je Srbin poražen u prvom kolu od Antonija Dipuija. Ipak, na Rolan Garosu je ostvario svoju prvu glend slem pobjedu, a potom uhvatio zamah za Vimbldon gdje je stigao do treće runde.

Statistika je neumoljiva

Srpski as uprkos evidentnim fizičkim problemima i manjku mečeva i dalje važi za jednog od glavnih favorita na bilo kom tuniru na kome se pojavi. Njegova statistika na Rolan Garosu je i dalje zapanjujuća. Ima skor od 101 pobjede i 17 poraza na Rolan Garosu, što je nevjerovatnih 86 odsto pobjeda.

Njegov ukupni skor na šljaci je podjednako impresivan i Đoković bi mogao da ostvari svoju 300. pobjedu na toj podlozi ako se plasira u četvrtfinale Rolan Garosa.