Đoković 50, Hrvati 8: Samo jedan igrač iz komšiluka ima bolji skor od srpskog šampiona

Bivši hrvatski teniser, koji je u karijeri osvojio osam titula, može da se pohvali da je dvaput nadigrao najboljeg svih vremena.

Hrvatski teniser Dino Prižmić ostvario je pobjedu karijere u drugom kolu Mastersa u Rimu kada je savladao svog idola i 24-ostrukog grend slem šampiona Novaka Đokovića. Tako je izjednačio međusobni skor na 1:1 i priključio se "elitnom klubu" hrvatskih tenisera koji su uspjeli da nadigraju srpskog asa.

Đoković je u karijeri igrao protiv 10 hrvatskih igrača, a samo jedan je završio karijeru sa pozitivnim skorom protiv njega. Novaku je ovo bio osmi poraz od igrača iz komšiluka, a odigrao ih je ukupno 50.

Osim Prižmića, Đokovića su pobjeđivali još: Marin Čilić, Ivo Karlović i Ivan Ljubičić u dva navrata, kao i Mario Ančić jednom. Jedini koji može da se pohvali boljim skorom i Karlović koji ga je nadigrao 2008. godine na Mastersu u Madridu i 2015. godine u Dohi.

Posljednji hrvatski teniser koji je pobijedio Đokovića je Čilić, to se desilo 2018. godine u Kvinsu. Od aktuelnih tenisera, Srbin ima bolji skor od pomenutog Čilića 20-2, Borne Goje 1:0, dok Prižmić ima 1:1.