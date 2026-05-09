Šta pišu Hrvati o šokantnom porazu Đokovića? Dini je idol, a komšije pobrojale sve poraze

Hrvatski teniser Dino Prižmić režirao je senzaciju na Mastersu u Rimu, pošto je slavio protiv šestostrukog šampiona Novaka Đokovića.

Hrvatski mediji posebno se bave pobjedom Dine Prižmića protiv Novaka Đokovića na startu Mastersa u Rimu. Za jedne je najbolji u istoriji, za druge "jedan od", ali je fokus na senzaciji njihovog perspektivnog asa.

Srpski šampion je tako prvi put zaustavljen na prvoj prepreci u prestonici Italije gdje je u karijeri osvojio šest titula, pa je mladi hrvatski igrač izjednačio međusobni skor na 1:1.

Prethodno su se sastali na Australijan openu 2024. godine, a tada je Đoković slavio poslije velike borbe.

Šta pišu Hrvati?

Tamošnji mediji su sa oduševljenjem propratili najveću pobjedu u karijeri Dine Prižmića kome se već nekoliko godina predviđa veliki uspjeh. Povrede su ga malo usporile, ali je utisak da je spreman da pomjeri ljestvicu.

"Večernji list" se bavi statistikom hrvatskih tenisera protiv Đokovića i piše da samo jedan od njih ima pozitivan skor sa srpskom legendom.

"Novak je od Dine Prižmića doživio osmi poraz od naših tenisera u ukupno 50 međusobnih mečeva; uz Prižmića, Đokovića su pobjeđivala još četvorica Hrvata - Čilić, Ljubičić i Karlović po dvaput, te Mario Ančić jednom.

Od desetorice Hrvata, samo jedan ima pozitivan skor sa Đokovićem: penzionisani Div sa Šalate, danas 47-godišnji, 211 centimetara visoki Zagrepčanin Ivo Karlović! On je Novaka pobijedio 2008. na madridskom Mastersu, tada na tvrdoj podlozi, sa 7-6, 7-6, te 2015. godine u Dohi 6-7, 7-6, 6-4, a jedini put izgubio je 2008. na zemljanoj podlozi u Hamburgu 6-7, 3-6. Posljednji hrvatski teniser koji je pobijedio Đokovića prije Prižmića bio je Marin Čilić, 2018. godine u finalu Kvinsa 5-7, 7-6, 6-32", navodi se.

"Index" donosi izvještaj meča gdje je srpski as izdominirao u prvom setu, a potom uz vidne fizičke poteškoće, pokleknuo u naredna dva.

"Hrvatski teniser Dino Prižmić ostvario je pobjedu karijere u drugom kolu ATP Masters 1000 turnira u Rimu savladavši Novaka Đokovića. Mladi Splićanin slavio je protiv jednog od najboljih tenisera svih vremena s 2-1 u setovima, rezultatom 2:6, 6:2, 6:4."

Uz izvještaj sa terena navode i fer-plej poruku koju je Prižmić ostavio na kameri. Na engleskom jeziku je napisao;: "Nole, bilo mi je zadovoljstvo". Dodali su i video čestitke na mreži gdje je Novak navodno rivalu poručio: "Bravo mali".

"Jutarnji" prenosi izjavu Prižmića i odaje mu priznanje za najveću pobjedu uu karijeri. "Hrvatski teniski reprezentativac Dino Prižmić dugo će pamtiti petak i drugo kolo ATP Masters 1000 u Rimu, jer je na glavnom stadionu kompleksa Foro Italiko svladao najuspješnijeg tenisera svih vremena i šestostrukog osvajača ovog turnira Novaka Đokovića (ATP - 4.) sa 2-6, 6-2, 6-4 te se plasirao u treće kolo."

"Bio je to njihov drugi susret, nakon onog odigranog 2024. u prvom kolu Australijan opena, kad je Prižmić impresionirao Đokovića svojom predstavom i zadržao ga četiri sata na Rod Laver Areni, ali je na kraju morao stisnuti ruku pobjedniku. U Rimu je počelo slično, ali je završilo drugačije", piše "Jutarnji" i prenosi Dinine riječi:

"Teško mi je da kažem bilo šta. Novak je moj idol, pun sam poštovanja prema njemu. Igrao sam nevjerovatno. Želim da ostanem miran i dobro se pripremim za sljedeći meč", rekao je Prižmić.