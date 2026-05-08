Đoković izgubio od Hrvata, pa pokazao klasu: Ovako to radi najveći

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Srpski teniser Novak Đoković oduševio je planetu poslije teškog poraza od Dine Prižmića na startu Mastersa u Rimu.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković poražen je od Hrvata Dine Prižmića u drugom kolu Mastersa u Rimu. Ovaj turnir je najuspješniji za srpskog asa na šljaci i prvi put je doživio neuspjeh na samom startu. Do ovog momenta je imao skor od 18:0 u uvodnoj rundi, ali došao je kraj nizu nepobjedivosti.

Đoković je ekspresno dobio prvi set, da bi u drugom počeli problemi. Evidentno je bilo da se Đoković muči, popio je tabletu, zatražio medicinski tajm-aut, ali boljitka nije bilo. Perspektivni Hrvat je lako slavio u naredna dva seta za najveću pobjedu u karijeri. 

Šta je uradio Đoković poslije mučnog poraza? Prvo je čestitao rivalu na zasluženoj pobjedi, a onda sa osmijehom na licu ispoštovao najmlađe navijače.

Nole je dugo ostao na terenu i oduševio klince koji imaju moguće jednu od posljednjih šansi da ga gledaju uživo...

Šta dalje?

Đoković će sada početi pripreme za najvažniji događaj na šljaci Rolan Garos, ali nažalost, ako je suditi po današnjem izdanju, tamo ćemo ga gledati daleko od najbolje forme. Neki teniski stručnjaci ne isključuju mogućnost da propusti prestižni turnir na pariskoj šljaci, ali poznajući Đokovića, za to su male šanse.

Očekuje se da kao prioritet ove sezone postavi osvajanje Vimbldona, a raspored za ostatak sezone ostaje potpuna nepoznanica.

Novak Đoković Dino Prižmić Tenis Masters Rim

