logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ko je Novakova miljenica? Đoković joj pisao, pa je "startovao", sad su se opet sreli

Ko je Novakova miljenica? Đoković joj pisao, pa je "startovao", sad su se opet sreli

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković ponovo je oduševio tursku igračicu Zejnep Senmez.

Novak Đoković oduševio tursku igračicu Zejnep Senmez Izvor: Aras Yetiş/X/Printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković uskoro počinje svoj nastup na Mastersu u Rimu, a na treningu pred meč sa Hrvatom Dinom Prižmićem, dogodio se jedan zanimljiv susret. Novak se srdačno pozdravio sa Turkinjom Zejnep Senmez koja važi za veliku nadu bijelog sporta.

Ona je trenutno 65. teniserka svijeta i najveći uspjeh je doživjela na ovogodišnjem Australijan openu kada joj je lično čestitao rekorder grend slema u Melburnu.

"Novak Đoković me je zapratio i poslao mi poruku. Bila sam veoma uzbuđena kada mi se javio jer sam odrasla gledajući ga. To me je zaista obradovalo", rekla je Senmez i dodala:

"Sljedećeg dana mi je prišao u fitnes centru i čestitao mi. Rekao je: 'Čestitke, imao sam utisak kao da se meč igrao u Turskoj.' Bio je to izuzetno lijep gest. Njegovo ponašanje je veoma pristojno. Razgovarali smo. To iskustvo je bilo nezaboravno."

Ko je Zejnep Senmez?

Zejnep Senmez je u novembru 2025. godine angažovala Isama Dželalija koji je bio dugogodišnji trener Ons Žaber i to se odmah odrazilo na njene rezultate. Napredovala je na WTA listi i ostvarila najbolji rezultat na Australijan openu.

Turkinja je ušla u takmičenje kroz kvalifikacije gdje je odigrala tri meča, a potom stigla do trećeg kola postavši jedina predstavnica te zemlje koja se plasirala u treće kolo Australijan opena.

Senmez je osvojila jednu titulu u singlu na WTA turu i četiri titule u singlu na ITF i trenutno je prva igračica u singlu iz Turske. Takođe se takmiči za reprezentaciju gdje ima skor od pet pobjeda i tri poraza.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC