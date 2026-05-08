Ko je Novakova miljenica? Đoković joj pisao, pa je "startovao", sad su se opet sreli

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković ponovo je oduševio tursku igračicu Zejnep Senmez.

Izvor: Aras Yetiş/X/Printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković uskoro počinje svoj nastup na Mastersu u Rimu, a na treningu pred meč sa Hrvatom Dinom Prižmićem, dogodio se jedan zanimljiv susret. Novak se srdačno pozdravio sa Turkinjom Zejnep Senmez koja važi za veliku nadu bijelog sporta.

Ona je trenutno 65. teniserka svijeta i najveći uspjeh je doživjela na ovogodišnjem Australijan openu kada joj je lično čestitao rekorder grend slema u Melburnu.

"Novak Đoković me je zapratio i poslao mi poruku. Bila sam veoma uzbuđena kada mi se javio jer sam odrasla gledajući ga. To me je zaista obradovalo", rekla je Senmez i dodala:

Bu sene toprak sezonundan özel bir keyif alıyoruz.



"Sljedećeg dana mi je prišao u fitnes centru i čestitao mi. Rekao je: 'Čestitke, imao sam utisak kao da se meč igrao u Turskoj.' Bio je to izuzetno lijep gest. Njegovo ponašanje je veoma pristojno. Razgovarali smo. To iskustvo je bilo nezaboravno."

Ko je Zejnep Senmez?

Zejnep Senmez je u novembru 2025. godine angažovala Isama Dželalija koji je bio dugogodišnji trener Ons Žaber i to se odmah odrazilo na njene rezultate. Napredovala je na WTA listi i ostvarila najbolji rezultat na Australijan openu.

Turkinja je ušla u takmičenje kroz kvalifikacije gdje je odigrala tri meča, a potom stigla do trećeg kola postavši jedina predstavnica te zemlje koja se plasirala u treće kolo Australijan opena.

Senmez je osvojila jednu titulu u singlu na WTA turu i četiri titule u singlu na ITF i trenutno je prva igračica u singlu iz Turske. Takođe se takmiči za reprezentaciju gdje ima skor od pet pobjeda i tri poraza.