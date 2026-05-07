Ko je Dino Prižmić, rival Novaka Đokovića i velika nada hrvatskog tenisa?

Hrvatski teniser Dino Prižmić važi za veliku nadu hrvatskog sporta i imao je priliku da sarađuje sa jednim od najboljih trenera.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković u drugom kolu Mastersa u Rimu igra protiv hrvatskog tenisera Dina Prižmića (20). On je trenutno 79. teniser svijeta i predviđa mu se velika budućnost kao nekadašnjem osvajaču Rolan Garosa u juniorskoj konkurenciji. Sa njim od 11. godine sarađivao Ivan Ljubičić, a trenutno o njegovoj karijeri brigu vode Bojan Jelovac i Marko Toić.

Za sada nema nijednu osvojenu ATP titulu, a na putu ka vrhu su ga usporile povrede. Šljaka mu je omiljena podloga i srpski as će morati da shvati ovaj izazov i te kako ozbiljno. Njegovo najjače oružje je borbenost na terenu, a osjetio je to na svojoj koži i Đoković prije više od dvije godine.

Hrvat je uspio da mu uzme set na Australijan Openu, ali je na kraju iskustvo pobijedilo na pariskoj šljaci. 6:2, 6:7(5), 6:3, 6:4.

Ivan Ljubičić mu mentor

Čovjek koji jako dobro poznaje obojicu tenisera je Ivan Ljubičić koji je godinama sarađivao sa Rodžerom Federerom, a Prižmiću je bio mentor od samog starta karijere.

"Neće te on impresionirati ni forhendom, ni bekendom, ni servisom, ni ne znam čime. Nego time koliko grize i koliko ne da. To je on. On je vatra i tu je najjači. Ta borbenost, emocija, srce na terenu. Bori se, čupa i ukrašće ti nešto. Nije on tu da ostavi lijep utisak", rekao je Ljubičić jednom prilikom.

Hrvatski mediji ističu mentalitet kao njegovu najjaču kartu i nazivaju ga "teniser sa mentalitetom boksera". Dino se ne predaje do posljednjeg poena, pokušava da umrtvi igru rivala i nametne svoj ritam, tako da se očekuje da u susret protiv svog idola krene što je agresivnije moguće.

Prižmić o Đokoviću

Hrvati se nadaju da će uspjeti da prebrodi loše momente karijere i da neće doživjeti sudbinu Borne Ćorića koji nikada nije dostigao visine koje su mu se predviđale. Upravo se na njega ugledao, a nikada nije krio koliko je impresionisan Đokovićem.

"Novak mi je jedan od najdražih tenisera, uz Bornu Ćorića. Imaju tu nevjerovatnu smirenost na terenu. Pokušavam da se ugledam na njih, da gledam šta rade i vidim da to nije lako. Treba tu mnogo rada."

Jednom prilikom mu je Ljubičić "sredio karte" za Novakov meč, što ga je posebno motivisalo u nastavku karijere.

"Ivan (Ljubičić) mi je dao kartu za meč Đokovića i Hačanova. Prvi put sam uživo osjetio kako Đoković, i kad gubi meč, u sebi ima sigurnost. I bez obzira na rezultat, drži kontrolu nad mečom. Pokušavam taj pristup da dočaram i sebi, da kad gubim, nema prostora za paniku", otkrio je Prižmić.

Zvao ga Federer

Kada je osvojio juniorski Rolan Garos, lično mu je čestitku uputio Rodžer Federer. Ovo mu je dalo veliki vjetar u leđa, iako njegov talenat i dalje nije zablistao punim sjajem.

"Posebno sam zahvalan na tome što me Rodžer Federer nazvao putem video poziva na "WhatsAppu" i čestitao. Jako sam srećan da takva klasa od igrača zove mene i čestita mi. Hvala Ivanu (Ljubičiću) što mi je to omogućio", rekao je on, pa otkrio šta mu je Federer rekao: "Da me prati od samih početaka i da je ovo tek početak. I da samo budem prizeman te da moram da nastavim i dalje da treniram", završio je Prižmić.

Na grend slemovima Prižmić nije stigao dalje od drugog kola na Australijan Openu i Vimbldonu, dok je na Rolan Garosu i US Open ispadao već u prvim rundama. Prižmić je ove sezone imao zapažene nastup u Madridu gdje je stigao do trećeg kola u napredovao na ATP listi.

Prvo je pobijedio Italijana Matea Beretinija, a potom je ostvario i prvu pobjedu u karijeri protiv igrača iz Top 10, pošto je režirao iznenađenje i nadigrao Bena Šeltona, što mu je donijelo skok od devet pozicija na ATP listi.

