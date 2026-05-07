Novak konačno saznao rivala u Rimu: Hrvat poslije dva dana borbe zakazao duel sa Đokovićem

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Najbolji svih vremena Novak Đoković saznao je rivala na startu turnira u Rimu. Igraće protiv Hrvata Dine Prižmića

Đoković protiv Prižmića na startu turnira u Rimu Izvor: EPA/JAMES ROSS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Najbolji teniser svih vremena izaći će ponovo na teren nekog turnira posle gotovo dva mjeseca. Međutim, Novak Đoković nije ranije mogao da promijeni taktiku pošto je sa danom zakašnjenja dobio konačnog rivala. Na startu turnira u Rimu igraće protiv mladog Hrvata Dine Prižmića.

Susret u kojem je Prižmić pobijedio Mađara Martona Fučoviča trajao je dva dana. Preciznije, susret 79. i 57. igrača svijeta prekinut je zbog vremenskih nepogoda, odnosno kiše i dan kasnije nastavljen je. Poslije 50. minuta Hrvat je poveo 6:4, a onda je narednog dana bio još dominantniji i slavio je 6:2 za ubjedljivih 2:0 u setovima i tako zakazao susret sa Novakom Đokovićem.

Kao i u prvom setu vodila se velika borba i igralo se gem za gem. Posebno je bilo zanimljivo gledati sedmi i osmi gem koji su se igrali na razliku. Fučovič je imao priliku za brejk, potom je rival izjednačio i poslije tri prilike da potvrdi servis, uspio tek iz četvrte. Potom je stigao i do brejka, ponovo na razliku, a onda je vrlo lako stavio tačku na meč kad je sačuvao servis za 6:3.

Imao 20-godišnjak iz Splita nije bio favorit, uspio je da se plasira u drugo kolo mastersa u Rimu u susretu koji je zvanično trajao sat i 49 minuta. Još nije poznat tačan termin Novakovog izlaska na teren.

