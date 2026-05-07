Ovo nije dobro: Đoković glatko poražen od Ivaniševićevog učenika čim se vratio na teren

Novak Đoković doživio je poraz u trening meču protiv Artura Fisa, inače Ivaniševićevog učenika.

Srpski teniser Novak Đoković učestvuje na mastersu u Rimu i to će mu biti prvi turnir poslije dvomjesečne pauze. Svima je jasno da je Đoković u Rim došao kako bi se makar malo prilagodio na šljaku i mogao da zaigra na Rolan Garosu, a nažalost za sada nema dobrih vijesti.

Vidjeli smo da Đoković nosi rukav na desnoj ruci, dok je na svom prvom ozbiljnom treningu pred početak mastersa u Rimu glatko izgubio set protiv Artura Fisa, jednog od najboljih igrača ove sezone.

Fis je u "sparing meču" dobio set sa ubjedljivih 6:2, pa je utisak da je Goran Ivanišević odlično spremio mladog Francuza za svog nekadašnjeg klijenta Novaka Đokovića. Pitanje je doduše i koliko se Đoković forsirao u prvom ozbiljnom treningu na "Foro Italiku" pošto je prije svega potrebno da "zagrije mišiće" i prilagodi se na podlogu, na kojoj nije igrao baš od prošlog maja i juna, odnosno od učešća na Rolan Garosu gdje je stao u polufinalu.

Fils won the practice set against Djokovic 6-2pic.twitter.com/vPtTGiHb2H — Olly Tennis (@Olly_Tennis_)May 6, 2026



"Velika je privilegija igrati sa Novakom. Veoma je važno prije turnira sparingovati sa nekim ko igra veoma brzo, jer je malo njih koji mogu da izdrže takav tempo. Novak je naravno jedan od njih i zato je uvijek veoma lijepo sastati se sa šampionom kao što je on", poručio je Artur Fis (21) poslije odrađenog treninga.

Inače, Fis je u ovu sezonu ušao kao 42. igrač svijeta, ali je osvajanjem titule u Barseloni, uz dobre rezultate u Majamiju i Madridu, stigao već do 17. mjesta. Odigrao je 28 mečeva i dobio je 22 od februara, a Nole od početka godine tek devet (sedam pobjeda).

S kim igra Đoković u Rimu?

Evo kako izgleda potencijalni put Novaka Đokovića do finala mastersa u Rimu koga je osvajao do sada čak šest puta.