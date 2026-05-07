Đoković još ne zna s kim igra u Rimu: Prekid usred borbe Mađara i Hrvata

Autor Goran Arbutina
Srpski teniser Novak Đoković još nije saznao rivala u Rimu

Prekinut meč Martona Fučoviča i Dina Prižmića. Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković trebalo je da sazna ime rivala na mastersu u Rimu, ali će na zvaničnog protivnika još sačekati. Kiša u Italiji je prekinula meč između Martona Fučoviča i Dina Prižmića.

Meč između 57. i 79. igrala svijeta prekinula je kiša, pri rezultatu 1:0 u setovima (6:4) za momka iz Hrvatske. Mađar i Hrvat igrali su ravno 50 minuta, a onda je meč odložen do trenutka kada budu bolji vremenski uslovi. Do prekida, igralo se vrlo zanimljivo i rivali su uglavnom razmjenjivali brejkove u drugom dijelu prvog seta.

Najprije je Fučovič prvi oduzeo servis rivalu, vrlo ubjedljivo 40:15, a onda je uslijedila nešto veća borba u nastavku meča. Na kraju, bilo je i 4:4, a onda je Hrvat sačuvao servis i potom iznenadio rivala za 6:4. Jasno je da će i nastavak meča biti vrlo napet, a jasno je i to da će Novak imati vrlo motivisanog rivala, pošto su obojica pokazala dobar nivo igre na startu turnira u Rimu.

Kad je u pitanju Novak Đoković, srpski teniser je u srijedu ujutru trenirao, ali sa rukavom na desnoj ruci, što je ponovo zabrinulo navijače. Ipak, Đoković je napravio pauzu od gotovo dva mjeseca pa se očekuje da je srpski teniser spreman da ponovi sjajne rezultate kako u prethodnom periodu. Možda bi mogao i sedmi put da postane šampion mastersa u timu, ko zna?

Đoković je odsad šest puta bio šampion, ali je isto toliko puta i izgubio u finalu ovog turnira. Posljednji put je slavio 2022. kad je u finalu savladao Stefanosa Cicipasa.

