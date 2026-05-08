"A sad hoćete da pričate, a?": Novaku godinama izvrtali riječi, smijao se od muke šta traže od njega

Novak Đoković godinama je bio na meti medija zbog toga što se zalagao za promjene u tenisu i svi su ga ignorisali. Sada kada je "dogorelo do noktiju" i tu temu su pokrenuli oni i koji će nositi tenis u sledećih deset godina, setili su se da Nole postoji i da je spasilac.

Srpski teniser Novak Đoković došao je na masters u Rimu i videćemo ga danas na terenu poslije puna dva mjeseca, međutim izgleda da medije zanimaju druge stvari - one van terena. U tenisu je došlo do pobune nekih od najboljih tenisera i teniserki, predvođenih Arinom Sabalenkom, koji su čak najavili i bojkot ukoliko se situacija ne popravi u skorije vrijeme.

Preciznije, sve ono na šta je Novak Đoković godinama upozoravao i pokušavao da objasni kolegama, sada stiže na naplatu, ali tada niko nije imao da ga sasluša. "Gluvi" su bili drugi teniseri iz vrha, kao i sami mediji, tako da je prosto nevjerovatno kako su od Đokovića sada opet tražili da preuzme ulogu spasioca. Sva pitanja za njega pred početak mastersa u Rimu bila su usmjerena ka promjenama u tenisu, a Đoković je na licu imao izraz koji govori: "Kada sam pričao, niste slušali".

Uprkos tome, Đoković je podržao kolege i koleginice. Takođe, ponovo je ponudio važne odgovore koje će svijetu bolje približiti kako se upravlja tenisom danas i koliko zapravo tu postoji problema - ne samo za tenisere iz vrha, nego prije svega za one koji su slabije plasirani i ne postoje nikakve garancije da ostanu u ovom skupom sportu.

"Kao što sam rekao, ovo nije prvi put da dobijam ovakva pitanja", nasmijao se Đoković: "Znam da je ovo sada vruća tema i da želite da pričate o tome. Ali ako se vratite na mnoge moje konferencije, vidjećete koliko sam detaljno i duboko govorio o ovome. Ovo nije nova tema, već nešto što traje već mnogo, mnogo godina. Dok god igram, znam da je ovo uvijek bila tema. Ponekad postane zanimljivija javnosti ili vi postavljate više pitanja o tome, a ponekad ne. Zaista varira", dodao je Nole.

"Izvrtali ste moje riječi i pričali svašta"

"Sada je vrijeme da se o tome govori. Sviđa mi se što se više razgovora vodi na ovu temu. To je potrebno, jer pozicija igrača nije tamo gde bi trebalo da bude kada su u pitanju slemovi i tur. Generalno, nije na tom nivou. Zato sam i suosnivač udruženja igrača PTPA. To je bio moj pokušaj da pronađem dublje, smislenije rešenje, malo izvan sistema, jer je sistem postavljen tako da jednostavno ne ide u korist igrača u svim segmentima", rekao je Đoković.

Nije mogao da ne podsjeti medije kako su ignorisali njega kada je radio za dobrobit tenisa: "Znate, takođe sam ja u prošlosti primijetio da su ljudi često izvrtali moje riječi i govorili da ja tražim više novca za sebe, čak i kada sam osvajao slemove. Vi volite da stavljate naslove kako pobjednik grend slema dobija toliki i toliki novac, nikada više u istoriji", rekao je i dodao:

"Ali mi ne govorimo o niže rangiranim igračima, o osnovi piramide, o teniserima koji se muče. Oni napuštaju tenis zbog nedostatka finansija. Mislim da smo jedini globalni sport u takvoj situaciji, gdje nemamo određene finansijske dobitke ili garancije za slabije rangirane igrače. Ne znam da li se to promenilo u posljednjih nekoliko godina. Mi smo u okviru PTPA ranije pravili analize i istraživanja koliko igrača, i u muškoj i u ženskoj konkurenciji, zaista živi od ovog sporta. Taj broj je veoma mali. Kada govorimo o tome da neko živi od ovog sporta, mislimo na to da, kada na kraju dana napravite bilans prihoda i rashoda, pokrijete sve troškove - putovanja, tim - i da vam ostane nešto novca za štednju i ulaganja. Takvih je vrlo malo", naglasio je srpski as.

"Monopol je veoma jak"

Nije propustio Đoković priliku da se obračuna sa organizacijama koje su problale da mu zagorčaju život: "Na kraju krajeva ovo je uvijek otvorena tema. Tenis je, kao i svaki veliki globalni sport, veliki biznis. Nije to tako jednostavno. Naravno, mora se pristupiti sa svih strana, uz spremnost na saradnju i pronalaženje formule. Takođe treba reći da je monopol u našem sportu veoma jak. Ako se vratite na vrijeme kada je ATP osnovan, krajem 80-ih ili početkom 90-ih, tenis se mnogo promenio, ali neke stvari u strukturi nisu", rekao je Đoković.

"Igrači u savjetu igrača praktično nemaju nikakvu moć. Bio sam tamo. Bio sam predsjednik savjeta. Bio sam dio toga godinama. U javnosti možda djeluje da postoji neka moć kroz izbor predstavnika igrača, zatim odbor, ali cijela struktura je osmišljena tako da igrači jednostavno ne mogu da dobiju ono što žele. Zato se vrhunski igrači udružuju i pokušavaju direktno da pregovaraju sa slemovima, što smatram ispravnim putem. Moraju se pronaći načini koji će donijeti korist svima".

