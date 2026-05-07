Novak Đoković podržao bojkot, zna šta je najveći problem tenisa

Novak Đoković oglasio se iz Rima i potpuno je podržao svoju prijateljicu Arinu Sabalenku i njene namjere o bojkotu i poboljšanju uslova u tenisu.

Novak Đoković podržao je javno svoju prijateljicu Arinu Sabalenku i njenu ideju za bojkot. Bjeloruskinja je pričala o problemima sa nagradnim fondovima i o tome kako igrači dobijaju najmanji procenat od ukupne zarade. Posebno kada se na to dodaju porezi i sve. Srbin je, očekivano, stao na njenu stranu.

"Volim da vidim kada lideri ovog sporta naprave iskorak i govore o onome što bi trebalo da se promijeni. Tenis je takođe biznis i mora da mu se pristupi sa svih strana, da svi zajedno rade i da pronađu pravu formulu. Veoma mali broj igrač može da živi od tenisa. Pričamo o profitu i gubitku na kraju dana. Kada na papir staviš putovanja, tvoj tim, sve troškove i vidiš onda da li si uspio da sačuvaš nešto novca da investiraš u nešto drugo. Mali broj ljudi u tome uspije", počeo je Đoković obraćanje iz Rima.

Zato je Novak osnovao sindikat igrača PTPA iz kog je kasnije izašao zbog smjera u kom su otišli. Zahvaljujući tome vidio je koliko su ozbiljni problemi u tenisu.

"Monopol u našem sportu je veoma jak. Ako se vratite na vrijeme kada je ATP osnovan, tamo kasnih osamdesetih i početkom devedesetih prošlog vijeka, mnogo se toga promijenilo od tada. Međutim, mnoge stvari u samoj strukturi se nisu promijenile."

"Samo djeluje da igrači imaju moć"

Pokušao je Novak i na drugi način da pomogne kolegama i koleginicama. Bio je član sindikata, vodio razne borbe sa ATP dok nije vidio da je to samo "borba sa vjetrenjačama".

"Igrači koji se nalaze u savjetu igrača nemaju apsolutno nikakvu moć. Bio sam tamo godinama i sa strane možda djeluje kao da imaju neku moć, ali je cjelokupna struktura dizajnirana na taj način da igrači ne mogu da dobiju ono što žele. Zato je potrebno da se oni najbolji igrači ujedine i da pregovaraju direktno sa grend slemovima. Mislim da je to pravi put", zaključio je Đoković koji će na startu turnira u Rimu igrati protiv Hrvata Dina Prižmića.

