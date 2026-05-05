Arina Sabalenka najavila bojkot grend slemova

Sabalenka otkrila da bi teniseri i teniserke uskoro mogli da bojkotuju najvažnije teniske turnire na svijetu.

Prije samo nekoliko dana svet je šokirala vijest da bi najbolji teniseri i teniserke na svijetu mogli da se udruže i otvore front protiv grend slem turnira, jer je nagradni fond premali dio procenta koji turniri zarade. Nismo očekivali da će situacija tako brzo eskalirati, ali Arina Sabalenka najavila je bojkot najvećih turnira na svijetu!

Prva teniserka svijeta Arina Sabalenka veruje da će igrači bojkotovati grend slem "u nekom trenutku" zbog tekućeg spora oko novčanih nagrada. Teniseri i teniserke među prvih 10 u muškoj i ženskoj konkurenciji zahtjevaju veći procenat prihoda ostvarenih na četiri velika turnira, kao i doprinose, beneficije i veći uticaj na pravljenje rasporeda. Svi su bili oprezni po ovom pitanju, dok se Sabalenka u Rimu nije oglasila o temi koja zanima čitav svijet.

"Mislim da ćemo u nekom trenutku bojkotovati grend slem turnire. Mislim da će to biti jedini način da se borimo za naša prava", rekla je Bjeloruskinja i dodala: "Osjećam da smo mi u glavnim ulogama. Mislim da bez nas ne bi bilo turnira i ne bi bilo te zabave".

Prethodnih dana pojavile su se informacije da su među onima koji bi mogli da se pobune i najveće zvijezde muškog tenisa poput Novaka Đokovića i Janika Sinera, ali i gotovo sve najbolje teniserke na planeti. Za sada je veoma oštro govorila samo Arina Sabalenka, koja je i ranije imala veoma otvorene razgovore sa medijima.

"Samo se zaista nadam da ćemo u nekom trenutku doći do prave odluke, do zaključka sa kojim će svi biti zadovoljni", rekla je Sabalenka i dodala: "Osjećam da se danas mi djevojke lako možemo okupiti i organizovati jer neke stvari smatram da su zaista nepravedne prema igračicama".

Finansijski fond na prošlogodišnjem Otvorenom prvenstvu SAD porastao je za 20 odsto, a cifra za Otvoreno prvenstvo Australije u januaru bila je skoro 16 odsto veća. Fond na Rolan Garosu povećan je za 9,5 odsto - ali igračice vjeruju da je to daleko ispod 22% odsto prihoda od turnira na koje smatraju da imaju pravo.

Svoje viđenje situacije u kojoj se nalazi svjetski tenis iznele su višestruka grend slem šampionka Iga Švjontek, drugoplasirana na WTA listi Elena Ribakina, zatim Džesika Pegula čija porodica ima ogromno bogatstvo koje nije stečeno na teniskim terenima...

"Mislim da je najvažnije imati odgovarajuću komunikaciju i diskusije sa upravnim tijelima kako bismo imali prostora za razgovor i možda pregovore", rekla je na ovu temu Iga Švjontek i dodala: "Nadam se da će prije Rolan Garosa biti prilike za ovakve sastanke i vidjećemo kako će proći. Ali bojkot turnira je pomalo ekstremna situacija. Pretpostavljam da smo mi kao igrači ovdje da igramo kao pojedinci i da se takmičimo jedni protiv drugih. Zato mi je zaista teško reći kako bi to funkcionisalo, ako je uopšte zamislivo. Za sada nisam ništa čula".

Predstavnica Kazahstana Elena Ribakina, jedna od najboljih teniserki planete, nije bila toliko opširna. Ona je u tri rečenice istakla svoj stav i potvrdila da će bojkotovati najveće turnire ako to bude odluka većine.

"Iskreno ne znam. Ako većina kaže da bojkotujemo, onda sam naravno spremna. To nije problem", rekla je Elena Ribakina.

Svoj stav istakla je i američka teniserka Džesika Pegula, ali ona nema namjeru da bojkotuje najveće turnire na svijetu. Smatra da je to previše, iako je saglasna da je potrebno bolje se organizovati i tražiti svoja prava.

"Volimo da igramo grend slemove - ne mislim da će iko štrajkovati protiv grend slemova", rekla je Amerikanka i dodala: "Mislim da mi tražimo samo ono što mislimo da zaslužujemo, ali mislim da ako muškarci i žene mogu da se udruže - na jednom zajedničkom frontu - i nastave da guraju, nema ništa loše u tome što samo tražimo ono što mislimo da je ispravno".