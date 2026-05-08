Đoković skinuo majicu i pokazao šta ga muči: Cijeli svijet vidio posebne trake koje nosi

Novak Đoković igra na turniru u Rimu i tamo je poslije prvog seta skinuo majicu i pokazao kakve probleme ima sa ramenom i sa povredom.

Novak Đoković igra na turniru u Rimu, prvi meč poslije 57 dana i pauze zbog povrede. Protivnik mu je Hrvat Dino Prižmić, a na tom meču su svi mogli da vide kakve probleme ima sa ramenom. Poslije osvojenog prvog seta (6:2), sjeo je na stolicu i skinuo majicu.

Kada je to uradio, svi su mogli da primijete jedan detalj. Nosio je posebne trake na desnom ramenu. U pitanju su kinezi trake koje pomažu sa smanjenjem bola, poboljšanjem cirkulacije i daju podršku mišićima i zglobovima bez ograničavanja pokreta.

Očigledno je da Novak ima probleme sa ramenom i da nije na 100 odsto, ali isto tako nije prvi put da Novak radi nešto slično i da igra i preko granice bola. Ostaje da se vidi kako će to da utiče na srpskog asa. Kako na samom meču protiv Prižmića, tako i na treninzima i u pripremi za Rolan Garos.