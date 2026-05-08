Hrvat šokirao Đokovića, pa oduševio sve: Na kameri napisao posebnu poruku Srbinu

Autor Bojan Jakovljević
Dino Prižmić je poslije pobjede protiv Novaka Đokovića ostavio poruku na kameri za svog idola i najvećeg ikada.

Dino Prižmić ostvario je najveću pobjedu u karijeri i savladavši Novaka Đokovića (2:6, 6:2, 6:4). Izbacio je najvećeg tenisera svih vremena već u drugom kolu turnira u Rimu. Ali, nije previše slavio, nije pravio šou na terenu, pokazao je ogromno poštovanje prema svom idolu.

I ne samo to, hrvatski teniser je tokom davanja autograma prekinut. Tražili su mu da napiše poruku na kameri. Dosta je razmišljao o tome šta da napiše u ovako velikom momentu karijere i onda napravio potez za poštovanje. Obratio se sprskom asu.

"Nole, bilo je zadovoljstvo", napisao je Prižmić na kameri.

Prije toga je Đoković dijelio autograme, a kada je izlazio sa terena svi na stadionu su mu aplaudirali. I Dino je ustao i aplaudirao Đokoviću koji je otišao u svlačionicu.

