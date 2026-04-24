Hrvat ostvario pobjedu karijere! Bivši juniorski šampion Rolan Garosa srušio šestog tenisera svijeta

Dragan Šutvić
Dino Prižmić je nadigrao i porazio Bena Šeltona.

Dino Prižmić pobijedio Bena Šeltona u Madridu Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Hrvatski teniser Dino Prižmić upisao je ovog petka najveću pobjedu u karijeri!

Učesnik Srpska opena 2023. godine, u kojoj je postao i juniorski šampion Rolan Garosa, i protivnik Novaka Đokovića na startu Australijan opena godinu dana kasnije izborio je nastup u trećem kolu Mastersa u Madridu, uknjiživši prvi trijumf nad jednim teniserom iz Top 10. "Kola su se slomila" na Amerikancu Benu Šeltonu, šestom reketu planete, kojeg je Prižmić porazio poslije tri sata i četiri minuta igre.

Osvojio je Hrvat, rođen 2005. godine, prvi set rezultatom 6:4, ali je potom drugi pripao Šeltonu nakon taj-brejka. Odlučivao je 13. gem i u setu odluke, u kojem sve do tada nismo vidjeli nijedan brejk. Kod 5:5, prvi je do meč-lopte stigao Prižmić i odmah ju je iskoristio, zakazavši duel treće runde sa boljim iz duela Sebastijana Ofnera (Australija, 83.) i Tomasa Martina Ečeverija (Argentina, 29.).

Prižmić je, inače, u Madrid doputovao kao 87. teniser planete, a na ATP listi uživo napredovao je za 10 mjesta, zaradivši 70 bodova nakon današnjeg trijumfa.

(mondo.ba, D. Šutvić)

