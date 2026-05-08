Novak Đoković već prelomio: Ne vraća se na mjesto velikog uspjeha

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Novak Đoković nije na pravi način počeo sezonu na šljaci i pitanje je u kakvom izdanju ćemo ga gledati na Rolan Garosu.

Novak Đoković ne igra u Ženevi

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković doživio je poraz na startu Mastersa u Rimu, pošto je od njega bio bolji Hrvat Dino Prižmić. Poslije nešto više od dva sata tenisa, Novak je "položio oružje", a odluku o nastavku sezone donio je odmah po završetku meča.

Đoković je prošle godine jubilarnu 100. titulu u karijeri osvojio u Ženevi, ali neće se vratiti na mjesto velikog uspjeha, već će se pravo iz Rima preseliti na parisku šljaku. Rolan Garos startuje 18. maja i to je sljedeći turnir na kome će igrati Srbin.

Mučio se Novak i prošle sezone na šljaci, ali je odlučio da mimo svih očekivanja dođe u Ženevu, što se ispostavilo kao sjajan potez. Na Rolan Garosu će braniti polufinale gdje ga je 2025. zaustavio Janik Siner. Da li je ovo prava odluka 24-ostrukog grend slem šampiona, vidjećemo...

Novak će izgubiti 250 poena za ATP listu, što mu dodatno komplikuje situaciju, ali za sada nije ugrožen od pada na petu poziciju. Podsjetimo, Alkaraz će zbog teške povrede propustiti Rolan Garos, tako da će Novak biti treći nosilac iza Janika Sinera i Aleksandera Zvereva.

