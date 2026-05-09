logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evo šta je Novak rekao Hrvatu na mreži: Ovaj gest mu nikad neće zaboraviti

Evo šta je Novak rekao Hrvatu na mreži: Ovaj gest mu nikad neće zaboraviti

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković osjećao je i fizički i sigurno emotivni bol zbog poraza, ali je smogao snage da pokaže zašto je najveći svih vremena.

Novak Đoković pohvalio Dinu Prižmića Izvor: Marcin Cholewinski/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Đoković je i poslije iznenađujućeg poraza od Dine Prižmića u drugom kolu Rima zadržao svoj nivo i sportski mu čestitao. Mladi hrvatski teniser (20), savladao je najvećeg svih vremena koji se mučio kroz čitav meč, a onda je Nole stao na mrežu i rekao "Bravo, mali". Bilo mu je drago što vidi napredak tenisera iz Splita.

Pogledajte

00:20
Novak Đoković peva pesmu Crvene zvezde
Izvor: arena 4 premium
Izvor: arena 4 premium

"Rekao mi je da misli da se mnogo bolje krećem i veoma je srećan jer mi je na Australijan openu poslije prethodnog meča rekao mnogo stvari. Zbog toga ga zaista izuzetno poštujem. Poslije tog našeg meča desilo se mnogo toga u vezi sa mojom povredom i možda nisam bio spreman za veliku scenu, ali sada se osjećam dobro", rekao je Prižmić poslije pobjede karijere.

Poslije meča, Prižmić je na kameri napisao: "Nole, bilo je zadovoljstvo".

Pred Đokovićem je sada 16 dana da se oporavi od povrede ramena, koja ga očigledno muči, kao i da proba da riješi problem sa disanjem, stomakom... Ne izgleda dobro situacija u ovom trenutku, a Rolan Garos kreće 25. maja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Dino Prižmić Tenis Masters Rim

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC