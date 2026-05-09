Emotivna objava Novaka Đokovića: Teško mu je pao poraz, ali ovo je morao da podijeli

Autor Bojan Jakovljević
Srpski teniser Novak Đoković ima posebnu konekciju sa navijačima u Rimu, pa im se još jednom zahvalio na podršci.

Novak Đoković se zahvalio navijačima u Rimu Izvor: Roberto Ramaccia / Sipa USA / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković oglasio se poslije teškog poraza u drugom kolu Mastersa u Rimu. On je prvi put u karijeri doživio neuspjeh u uvodnoj rundi prestižnog turnira u Italiji, a pobjedu karijere je ostvario Hrvat Dino Prižmić. 

Srpski as ima posebnu konekciju sa navijačima u Rimu gdje je podigao čak šest pehara i to mu je najuspješniji turnir na šljaci. Dan kasnije, oglasio se kratkom porukom:

"Ljubav, Rim, zauvijek", napisao je Đoković uz fotografiju na kojoj pokazuje srce na stadionu "Foro Italiko".

Šta dalje za Đokovića?

Srpski as je odlučio da propusti turnir u Ženevi i pravo poslije poraza u drugom kolu preseliće se na parisku šljaku. Nažalost, svi smo vidjeli da nije u najboljoj fizičkoj formi i pitanje je u kakvom stanju će stići na Rolan Garos. Novak je odbio da govori o problemima sa kojima se trenutno suočava.

"Nadam se da razumijete da o tome ne želim da pričam. Hoću da čestitam Dini, zaslužio je pobjedu. Došao sam da bih odigrao meč ili više. Nažalost, samo jedan i to je okej. Zadovoljan sam što sam se borio do kraja i hvala navijačima, bili su sjajni. Osjetio sam njihovu ljubav i podršku i to ne uzimam zdravo za gotovo", rekao je Đoković i nastavio:

"Nije idealna priprema, moram da budem iskren. Ne sjećam se posljednji put kada sam imao pripremu za turnir, a da nije bilo nekih fizičkih problema ili zdravstvenih poteškoća, pričam o prethodnih nekoliko godina. To je neka nova vrsta realnosti za mene i po malo je frustrirajuće. U isto vrijeme, moja je odluka da nastavljam da igram u ovakvom stanju", rekao je Novak.

SILA U SVEMU

Zar ne bi bilo sjajno da se Srbija, BiH, CG i Sjeverna Makedonija ujedine u Kraljevinu Humsku i da Novak Đoković bude kralj, a da premijera biramo demokratski?

