Vaterpolisti nikad nisu otkrili šta im je Novak rekao: "Pusti ga bre, neka priča"

Novak Đoković bio je uz srpske zlatne vaterpoliste kada im je bilo najvažnije.

Vaterpolo reprezentacija Srbije u danima velike tenzije i sukoba sa Savezom zauzima svoju poziciju iz ugla olimpijskog i evropskog šampiona, što možda ne bi postala da Novak Đoković nije u Parizu ulio vjeru toj ekipi da je bolja od svih.

Sada več čuveni sastanak koji je održao sa vaterpolistima u Parizu na Olimpijskim igrama 2024. godine pomogao je ekipi kada je bilo najteže, poslije poraza od Australije, Španije i Mađarske u grupnoj fazi. Dao je "delfinima" ogroman podstrek da postanu "zlatni", a sada nažalost bivši selektor Uroš Stevanović nikad neće zaboraviti taj trenutak.

Na dan kada se spremao da održi sastanak sa igračima, javili su mu iz Olimpijskog komiteta da bi Novak Đoković htio da se obrati igračima. Naravno, pitali su ga za dozvolu.

"Rekli su mi: 'Evo ga Novak dole, hoćete da dođe kod igrača?"

"Može?", glasilo je pitanje.

"Može", odgovorio je Stevanović iste sekunde.

"Za minut shvatio sve, odmah ga poslao u sobu"

"Novak je za minut došao na 3. sprat kod nas, ušao je u sobu stručnog štaba i u minutu sam mu rekao kakva je situacija. Uradio sam to najkraće moguće, da ne opterećujem čovjeka i da ne gubimo njegovo, zlatno vrijeme", rekao je Stevanović u podkastu "Pod kapicom".

"Pravi čovjek, mentalno najjači na svijetu. Bavi se individualnim sportom, nismo svjesni šta je on prošao i tada sam shvatio šta je Novak. Nevjerovatno, majke mi, kakav čovjek i kakva je to mentalna snaga. Nema jednu pogrešnu riječ. I ne samo to što govori, već i tonalitet, način obraćanja, šta priča, kako priča... Nevjerovatno", živo je sve pamtio Stevanović odmah poslije povratka iz Pariza.

"Stvarno je u rangu Majkla Džordana, Muhameda Alija... Bukvalno je tako, to je Novak Đoković. Ta njega aura, proveo je tamo 15 minuta, a ovi iz Olimpijskog komiteta su ga izvlačili da ode. Rekao sam 'Pusti bre'. On se zapriča, a oni odu po njega poslije 10-15 minuta. Poslije toga smo imali zajednički sastanak na kojem je trebalo da pričam o tim stvarima, ali sam odustao i nisam održao sastanak. Nemaš šta ti da pričaš poslije Novaka. Sve je smiješno i glupo. Svi su izašli iz soba sa podignutom glavom i uz osmijeh. Bili su još jači. Šta je on njima pričao - ne znam", rekao je Stevanović.

Šta je Novak rekao igračima?

Vaterpolisti i Đoković nikad nisu otkrili šta im je rekao, ali se epilog dobro zna - Srbija je osvojila olimpijsko zlato u Parizu i treći put u nizu postala šampion Igara.

Golgeter Srbije Dušan Mandić pričao je o tom sastanku na aerodromu "Nikola Tesla", odmah poslije slijetanja iz Francuske sa zlatom oko vrata.

"Olimpijski turnir je bio dugačak, ali u našem stilu sa prethodnih nekoliko takmičenja, sa puno uspona i padova. Bio je poseban pad i težak momenat nakon Australije. Nismo ličili na sebe ni u jednom segmentu. Taj poraz nas je baš dotakao, duboko. Možda je isprovocirao nešto u nama. Moram da se zahvalim Novaku koji je tada posjetio olimpijce u selu. Bili smo u sobama, pričamo, razmišljamo šta i kako, gledamo se, nikom nije lako. On je ušao na vrata i održao govor, iz srca i vidjelo se da misli to što nam je rekao. To je došlo do nas. Dalo nam je dodatnu motivaciju. Uživali smo kad smo vidjeli da je on došao do dugo iščekivanog cilja na način na koji je došao", rekao je Dušan Mandić.

Ni kapiten Nikola Jakšić nije htio da javno otkrije Đokovićeve riječi.

"Značilo nam je da vidimo takvu legendu, najvećeg sportistu na planeti. Diglo smo se poslije toga, a šta nam je rekao, sačuvaćemo to za Los Anđeles, nećemo da otkrijem", nasmijao se Jakšić.

Nažalost, Jakšić je jedan od potpisnika pisma u kojem je objavio da se zajedno sa 10 saigrača povukao iz reprezentacije poslije javnih istupa predsjednika Saveza Slobodana Sora i ostavke selektora Uroša Stevanovića.