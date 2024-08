Šta je Novak rekao u govoru vaterpolistima? "Vi ne shvatate, kao da je Majkl Džordan ušao"

Uroš Stevanović dotakao se čuvenog govora Novaka Đokovića vaterpolistima Srbije na Olimpijskim igrama u Parizu.

Izvor: MN Press/RTS/Screenshot

Kapiten vaterpolo reprezentacije Nikola Jakšić i najbolji igrač "delfina" Dušan Mandić otkrili su da je Novak Đoković posjetio igrače tokom najtežih trenutaka za vreme Olimpijskih igara i da je njegov govor i te kako bio važan za njihovo dizanje kasnije na turniru. Srbija je loše počela takmičenje, doživjela je tri poraza u grupi i kroz "iglene uši" stigla do četvrtfinala, ali od tog trenutka niko nije mogao da je zaustavi.

Zasluge za to ima i Đoković čije je obraćanje u olimpijskom selu očigledno podiglo samopouzdanje našim vaterpolistima, ali nisu još otkrili šta je to tačno rekao. Drži se u tajnosti, dok je sada i selektor Uroš Stevanović potvrdio kako je taj momenat sve uspio da promijeni za "delfine".

"Novak se popeo u sobu stručnog štaba, zvali smo Andriju Gerića (sportski psiholog reprezentacije, prim. aut.) da dođe kod nas. Rekao sam mu u minuti kakva je sutuacija, on je pravi čovjek, mentalno najjači. Šta je on prošao, mi nismo svjesni. Kakav čovjek, koja je to mentalna snaga, pa nema jednu pogrešnu riječ. Tonalitet, način obraćanja, nevjerovatno. U rangu Majkl Džordana, Muhameda Alija. Nismo svjesni kolika je gromada", poručio je Stevanović u podkastu "Pod kapicom".

"Ovi su iz Olimpijskog komiteta htjeli da ga izvuku, ja sam ih vraćao da budu još malo. Trebalo je da idemo na zajednički sastanak gde bih ja pričao, ali nema šta da pričaš poslije Novaka. Svi su izašli iz sobe, glava gore i osmijeh. Ne znam šta su pričali, nisam ni Geriću dao da ide tamo", objasnio je selektor važnost Novakovog dolaska.

Kao i obično, Nole nije sebi da pridaje veliki značaj zbog efekta koji je imao na vaterpoliste, ali su umjesto njega govorili naši reprezentativci čije su ga riječi naravno pogodile.

"Olimpijski turnir je bio dugačak, ali u našem stilu sa prethodnih nekoliko takmičenja, sa puno uspona i padova. Bio je poseban pad i težak momenat nakon Australije. Nismo ličili na sebe ni u jednom segmentu. Taj poraz nas je baš dotakao, duboko. Možda je isprovocirao nešto u nama. Moram da se zahvalim Novaku koji je tada posjetio olimpijce u selu. Bili smo u sobama, pričamo, razmišljamo šta i kako, gledamo se, nikom nije lako. On je ušao na vrata i održao govor, iz srca i vidjelo se da misli to što nam je rekao. To je došlo do nas. Dalo nam je dodatnu motivaciju. Uživali smo kad smo vidjeli da je on došao do dugo iščekivanog cilja na način na koji je došao", rekao je Dušan Mandić.

(SportKlub/MONDO)