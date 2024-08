Novak Đoković promijenio cijeli turnir vaterpolistima: Mandić otkrio nepoznate detalje iz Pariza

Srpskim vaterpolistima snagu za zlato dao je Novak Đoković, posjetom nakon teškog poraza.

Izvor: Dado Đilas/Kurir

Vaterpolisti Srbije osvojili su treću zlatnu medalju u nizu na Olimpijskim igrama, ali se stiče utisak da su do ove stigli malo težim putem nego inače. Nije bilo lako, počelo je problemima u grupnoj fazi, ali onda se kao mentor nacionalnog tima u Olimpijskom selu pojavio Novak Đoković.

Posjeta najboljeg tenisera svih vremena ostavila je snažan utisak na srpske vaterpoliste, o čemu je Dušan Mandić govorio tokom konferencije na aerodromu "Nikola Tesla", dan nakon završetka takmičenja u Parizu. Po njegovim riječima, vaterpolisti su dobili motivaciju nakon Novakovih riječi.

"Olimpijski turnir je bio dugačak, ali u našem stilu sa prethodnih nekoliko takmičenja, sa puno uspona i padova. Bio je poseban pad i težak momenat nakon Australije. Nismo ličili na sebe ni u jednom segmentu. Taj poraz nas je baš dotakao, duboko. Možda je isprovocirao nešto u nama. Moram da se zahvalim Novaku koji je tada posjetio olimpijce u selu. Bili smo u sobama, pričamo, razmišljamo šta i kako, gledamo se, nikom nije lako. On je ušao na vrata i održao govor, iz srca i vidjelo se da misli to što nam je rekao. To je došlo do nas. Dalo nam je dodatnu motivaciju. Uživali smo kad smo videli da je on došao do dugo iščekivanog cilja na način na koji je došao", rekao je Dušan Mandić.

Jedan od najiskusnijih vaterpolista nije mogao da prepriča sve što je Đoković govorio, ali je otkrio pojedine detalje. "Ne bih ulazio jer je trajalo desetak minuta. Njegova iskustva, porazi, pobjede, šta je prolazio. Vrlo iskreno i emotivno. Osjetili smo da je istinito. Stvarno smo mu zahvalni na tome", rekao je Mandić.

Podsjećamo, vaterpolistima je ovo treća zlatna u nizu, a selekcija Srbije je od Sidneja 2000. godine uvijek završavala na pobjedničkom postolju. Na posljednjih šest takmičenja, pod imenom Srbija, reprezentativci su horonološki osvojili srebro, dvije bronze, pa tri zlata.