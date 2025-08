Novak Đoković ušao u fudbal: "Ako bude htio na teren, uskoro će imati šansu"!

Novak Đoković sa saradnicima postao vlasnik Le Mana.

Najveći teniser svih Novak Đoković (38) postao je jedan od vlasnika Le Mana, francuskog drugoligaša, osnovanog 1985. godine. Zajedno sa svojim partnerima, među kojima je i dečko teniserke Arine Sabalenke, Jorgos Frangulis, Srbin se pridružio brazilskom fondu "Autfild", koji će biti na čelu kluba.

Zajedno sa Novakom, u klub su došli i nekadašnji asovi Formule 1, Felipe Masa i Kevin Magnusen, čije prisustvo u Le Manu nije mnogo iznenadilo zbog kultne automobilske trke. Međutim, otkud Novak tu?

Pedro Oliveira, suosnivač "Autfilda", objasnio je Đokovićevu ulogu.

"On i ostali sportisti dijele našu viziju za ovaj projekat. Njegova uloga biće savjetodavna, ali biće i ambasador brenda. Felipe i Kevin gradiće most sa svetom automobilizma, Novak će donijeti svoj mentalitet i viziju takmičenja, kao i najvišeg nivoa sporta. Novak voli fudbal i ovo mu je prvi put da ulaže u fudbalski klub. Veoma je uzbuđen", kazao je on, a prenio L'ekip.

Ajmerik Manje, budući predstavnik "Autfilda" u Le Manu rekao je da će svi navedeni dati doprinos radu kluba. "Oni su aktivni investitori", kazao je on.

"Svi znaju da Novak Đoković voli fudbal i ako mu raspored to dozvoli i ako poželi da zakorači na teren na nekoliko minuta, utakmica povodom 40. godišnjice kluba biće prava prilika za to", kazao je Tjeri Gomez, predsjednik kluba.

Novak Đoković poznat je kao veliki navijač Crvene zvezde, u inostranstvu podržava Milan, u Francuskoj je bio viđan na stadionima Monaka i Pari Sen Žermena, a sada je prvi put i lično stao iza Le Mana.