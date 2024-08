"Pustite me da čestitam Srbiji": Nezapamćen potez Hrvata, od selektora do golmana svi ponavljali istu riječ

Selektor Ivica Tucak ponio se sportski poslije poraza Hrvatske od Srbije, kao i njegovi igrači.

Izvor: HRT/screenshot

Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu pošto je u nedjelju pobijedila Hrvatsku (13:11). Na taj način, Srbija je vezala treće uzastopno olimpijsko zlato i sve je ostavila bez teksta, posebno kada znamo da su se poslije Tokija oprostili srpski "veličanstveni", tako da su sa jednom novom generacijom igrača lutali prethodne tri godine i na kraju pokazali svijetu da nisu zaboravili da igraju vaterpolo.

S druge strane, Hrvatska i te kako ima za čim da žali. Došla je sa dvije zlatne medalje osvojene 2024. godine, mučila se u grupi, pa je eksplodirala u nokaut fazi poslije Srbije, ali u finalu jednostavno - pitaju se samo Srbi. Zbog toga su i njihova lica bila tužna kada su im oko vrata stavili srebrne medalje, ali na manire nisu zaboravili.

Ne pamti se kada je poraz Hrvatske protiv Srbije primljen toliko časno, da su svi igrači uz selektora Ivicu Tucka u više navrata u intervjuima poslije meča ponavljali: "Čestitam Srbiji". I djeluje da su to potpuno iskreno mislili.

"Prvo me pustite da čestitam ekipi Srbije", rekao je Ivica Tucak za HRT, nervozan zbog poraza svog tima: "Bila je bolji protivnik i nema šta da se kaže. Od prvog trenutka su bili koncentrisaniji, mi smo ušli s mnogo grešaka u utakmicu, prije svega u odbrani, pa se na to nadovezala i napad. Trofeji se ne osvajaju napadom nego odbranom. Kad primiš 13 golova nemaš se čemu nadati. Ostaje žal i tuga. To je to. S druge strane treba naći snage i biti ponosan na medalju. Znate kako, srebru se ne možeš veseliti."

Novinarka je pokušavala da ga utješi, da nađe razlog poraza u "efikasnom igraču više za Srbiju", ali Tucak je ponavljao da su bili "grozni u odbrani" i da tu nema šta više da se kaže. "Nismo zaslužili više od ovoga. Po svemu je Srbija danas zaslužila zlato i čestitam im na tome", zaključio je Tucak.

Istog raspoloženja bio je i sjajni golman Marko Bijač koji protiv Srbije nije imao svoj dan. Na konstataciju novinarke da nema šta nego čestitati Srbiji, Bijač se složio: "Jeste, nažalost, nema šta drugo nego im čestitati. Nažalost, nismo bili na nivou prethodne dvije utakmice i dozvolili smo im lagane golove na početku utakmice, nije bilo dovoljno. Ostaje veliki žal, nema šta, čestitam Srbiji", ponovio je još jednom čestitku slavlni golman.

Vidi opis "Pustite me da čestitam Srbiji": Nezapamćen potez Hrvata, od selektora do golmana svi ponavljali istu riječ Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 18 / 18 AD

"Najveći problem je bilo otvaranje utakmice, bilo je 7:3 za Srbiju, pokušavali smo i borili se, čestitam svim momcima na velikom rezultatom, a za ovom utakmicom ostaje žal. Sjajna godina za nas, nakon polufinala moramo biti ponosni na nas šta smo napravili ove godine. Čestitke još jednom svima, ovo je veliki rezultat", zaključio je on.

Pogledajte i kako je izgledalo slavlje srpskih vaterpolista poslije osvajanja zlatne medalje u Parizu, uz podsjećanje da je selektor Uroš Stevanović uspio da napravi moćan tim uprkos odlasku "veličanstvenih":

Vidi opis "Pustite me da čestitam Srbiji": Nezapamćen potez Hrvata, od selektora do golmana svi ponavljali istu riječ Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 11 11 / 11

Vidi opis "Pustite me da čestitam Srbiji": Nezapamćen potez Hrvata, od selektora do golmana svi ponavljali istu riječ Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 28 1 / 28 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 28 2 / 28 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 28 3 / 28 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 28 4 / 28 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 28 5 / 28 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 28 6 / 28 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 28 7 / 28 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 28 8 / 28 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 28 9 / 28 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 28 10 / 28 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 28 11 / 28 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 28 12 / 28 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 28 13 / 28 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 28 14 / 28 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 28 15 / 28 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 28 16 / 28 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 28 17 / 28 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 28 18 / 28 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 28 19 / 28 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 28 20 / 28 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 28 21 / 28 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 28 22 / 28 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 28 23 / 28 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 28 24 / 28 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 28 25 / 28 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 28 26 / 28 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 28 27 / 28 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 28 28 / 28

BONUS VIDEO: