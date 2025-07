Crvena zvezda dovela Hasijela Rivera: Kubanac stigao da zaključa reket crveno-bijelih

Хасиел Риверо је нови члан КК Црвена звезда Меридианбет!



Доскорашњи играч Макабија ново је појачање црвено-белих и доноси велику борбеност, одличну игру у рекету, осећај за скокове уз огромну физичку снагу коју поседује.



Welcome to red and white family, Jasiel! ⚪#kkcz…pic.twitter.com/GXOoVRr3SY