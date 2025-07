Veljković otkrio ko ga je doveo u Zvezdu: "Cijela porodica navija, ali on je bio faktor da dođem"

Novi štoper Zvezde Miloš Veljković otkrio je ko ga je ubijedio da dođe u srpski fudbal nakon igranja u Engleskoj i Njemačkoj.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je dovela četiri nova igrača ovog ljeta, sportski direktor Mitar Mrkela najavio je da tu nije kraj, a među onima koji su stigli u Beograd izdvaja se Miloš Veljković. Imao je impresivnu karijeru u inostranstvu jer je nosio dres Totenhema i Verdera iz Bremena, a u Zvezdu stiže i kao dugogodišnji reprezentativac Srbije.

Šta je uticalo na Miloša Veljkovića da prihvati ponudu iz Beograda. Pored toga što njegova porodica navija za crveno-bijele, važnu ulogu imao je i nekadašnji njemački reprezentativac Marko Marin, koji je predočio projekat Srbinu rođenom u Švajcarskoj.

"Moja porodica i ja već dugo smo navijači Zvezde, to je jedna stvar. Marko Marin je igrao u Bremenu, dugo ga znam, u kontaktu smo. On je bio faktor. To je to - trenutno je sve super u Zvezdi, svi su super i prihvatili su me kao da sam već dugo ovdje", rekao je Veljković i dodao: "Kao što sam rekao, uvijek mi je bio san da igram za Zvezdu. Ne mogu još da kažem kakav je osjećaj jer nemam iskustva, ali za sada je dobro. Meni ne pada teško da se prilagodim. Igrao sam u Totenhemu, kad sam došao u Njemačku igrao sam i treću ligu. Vidjećemo".

Novi defanzivac Zvezde upitan je i da li bi volio da u novom klubu bude saigrač Dušanu Tadiću, nekadašnjem kapitenu reprezentacije Srbije. "Naravno da bih volio da dođe Dušan Tadić, on je igrač svjetske klase. Nisam imao vremena poslije priprema da pričam sa njim, tako da... Iskreno, ne znam kakva je situacija", rekao je novi štoper Crvene zvezde.