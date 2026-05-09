Porodica Siniše Mihajlovića uvijek uz Novaka Đokovića: Nisu mu zaboravili da je bio tu kad je bilo najteže

Autor Bojan Jakovljević
Sinišina supruga Arijana, sin Nikolas i ćerka Virdžinija bodrili su Novaka Đokovića na Mastersu u Rimu.

Porodica Siniše Mihajlovića bodrila Novaka Đokovića u Rimu Izvor: Alfredo Falcone / Zuma Press / Profimedia/Instagram(Ariannamihajlovic

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković posjetio je porodicu Siniše Mihajlovića u Rimu, a oni su mu uzvratili podrškom na stadionu "Foro Italiko". Nažalost, srpski as je poražen u drugom kolu, ali je imao ogromnu podršku od Sinišine supruge Arijane, sina Nikolasa i ćerke Virdžinije.

Đoković je bio uz porodicu legendarnog Mihe u najtežim trenucima i stvoreno je prijateljstvo za sva vremena. Sa Sinišom ga je povezivala ljubav prema sportu, Crvenoj zvezdi i mentalitet pobjednika, a sa njegovim najbližima uspomena na sve ono što je bilo...

Posjeta u bolnici

Nije tajna da je Đoković oduševio Mihu kada ga je 2022. godine posjetio u bolnici u Bergamu dok je nastupao na Završnom mastersu u Torinu.

Miha je tada još uvijek vjerovao u izlječenje, ali nažalost situacija se kasnije pogoršala. Njegova supruga Arijana i djeca su u više navrata govorili koliko su zahvalni Đokoviću, a njegov brat Dražen je u jednom intervjuu opisao koliko je Nole zapravo veliki. Srpski šampion je pokušao da posjete sakrije od očiju javnosti, ali nije mu to baš uspjelo.

"Sjećam se kada je Nole bio tu zahvaljujući zajedničkoj prijateljici Ljubici Komnenić. Ona je master šef svim ovim Mišelinovim šefovima koji daju ocjene za restorane. Ona dobro poznaje Noleta i zahvaljujući njoj, Nole je stigao tamo u bolnicu, napravljeno mu je iznenađenje. Ja sam znao, bio sam taj dan tamo prisutan. Onda sam ga sreo, taman sam se vratio. Siniša je taj dan otpušten iz bolnice u Bergamu i otišao sam dole do apoteke da uzmem te lijekove koji su mu potrebni dok je kod kuće. Vratio sam se gore i sreo sam Novaka u holu, u prostoriji pred taj dio, taj koji je sterilan, gdje se ulazi zapakovan", ispričao je jednom prilikom u intervjuu za Telegraf.

"Upoznali smo se tu i zamolio sam ga da mu odnese i lijekove u sobu, pošto nisam mogao da budem u sobi, već ih je bilo dosta, to su sobe sterilne da jedno lice, možda i nijedno, može da bude pored tog ko se liječi od takvih bolesti. A Nole, mislim da je putovao za Španiju i da je sletio u Bergamo na tom putu za Španiju, ostavio je svoju porodicu, suprugu i djecu da čekaju u avionu dok je on otišao do Siniše u bolnicu. To je još jedna stvar koja govori u stvari o Novakovoj veličini kao čovjeka. Nisu oni bili da kažem nekakvi prijatelji, poznavali su se iz svijeta sporta, čuli su se nekoliko puta, vidjeli su se nekoliko puta u Rimu dok je Nole bio na Mastersu, slali su poruke jedan drugome, podrške i svega. To je što se tiče Noleta", podsjetio se Mihajlović.

