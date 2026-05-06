Novak Đoković u Rimu provodi vrijeme sa porodicom Siniše Mihajlovića koja ga je ugostila.
Srpski teniser Novak Đoković stigao je u Rim gdje će ove nedjelje učestvovati na čuvenom mastersu, a slobodno vrijeme iskoristio je da obiđe i drage ljude. Između ostalog, Novak Đoković je prethodne večeri u jednom restoranu uživao u društvu porodice pokojnog Siniše Mihajlovića.
Dobro je poznato da je Đoković veoma poštovao Mihu, a ostao je u kontaktu i s njegovom porodicom koja se pohvalila tako na društvenim mrežama da je imala priliku da ga vidi. Pogledajte fotografije:
Porodica Siniše Mihajlovića ugostila Novaka Đokovića u Rimu: Tri prsta i "Veseli se srpski rode"
Đokovića je ugostio Sinišin sin Dušan Mihajlović, koga često inače viđamo na utakmicama Crvene zvezde i sretao je tamo čak i najvećeg tenisera svih vremena. Na zajedničkoj fotografiji koju je okačio prisustvovali su i Arijana Mihajlović, udovica srpskog fudbalera, kao i njihova djeca Viktorija i Nikolas.
"Naša legenda. Volim Srbiju. Idemooo", napisala je Arijana Mihajlović na Instagramu.
Zanimljivo je da su pozirali sa podignuta tri prsta, dok je uz fotografiju okačena i pjesma Danice Crnogorčević - Veseli se srpski rode za koju znamo da je Novak Đoković obožava.
S kim Novak igra u Rimu?
Biće ovo prvi turnir za Novaka Đokovića od učešća na Indijan Velsu i povrede koju je doživio, a nije dobio nimalo lak žrijeb, s tim da treba uzeti u obzir da će mu Rim služiti samo kao zagrijavanje za Rolan Garos.
- 1. runda - slobodan
- 2. runda - Fučović
- 3. runda - Imber/Marožan/Kopriva
- 4. runda - Hačanov/Rinderneš
- četvrfinale - Muzeti/Rud/Lehečka
- polufinale - Zverev/Hodar/De Minor
- finale - Siner/Fonseka/Medvedev/Šelton
