Porodica Siniše Mihajlovića ugostila Novaka Đokovića u Rimu: Tri prsta i "Veseli se srpski rode"

Novak Đoković u Rimu provodi vrijeme sa porodicom Siniše Mihajlovića koja ga je ugostila.

Srpski teniser Novak Đoković stigao je u Rim gdje će ove nedjelje učestvovati na čuvenom mastersu, a slobodno vrijeme iskoristio je da obiđe i drage ljude. Između ostalog, Novak Đoković je prethodne večeri u jednom restoranu uživao u društvu porodice pokojnog Siniše Mihajlovića.

Dobro je poznato da je Đoković veoma poštovao Mihu, a ostao je u kontaktu i s njegovom porodicom koja se pohvalila tako na društvenim mrežama da je imala priliku da ga vidi. Pogledajte fotografije:

Đokovića je ugostio Sinišin sin Dušan Mihajlović, koga često inače viđamo na utakmicama Crvene zvezde i sretao je tamo čak i najvećeg tenisera svih vremena. Na zajedničkoj fotografiji koju je okačio prisustvovali su i Arijana Mihajlović, udovica srpskog fudbalera, kao i njihova djeca Viktorija i Nikolas.

"Naša legenda. Volim Srbiju. Idemooo", napisala je Arijana Mihajlović na Instagramu.

Zanimljivo je da su pozirali sa podignuta tri prsta, dok je uz fotografiju okačena i pjesma Danice Crnogorčević - Veseli se srpski rode za koju znamo da je Novak Đoković obožava.

S kim Novak igra u Rimu?

Biće ovo prvi turnir za Novaka Đokovića od učešća na Indijan Velsu i povrede koju je doživio, a nije dobio nimalo lak žrijeb, s tim da treba uzeti u obzir da će mu Rim služiti samo kao zagrijavanje za Rolan Garos.

1. runda - slobodan

2. runda - Fučović

3. runda - Imber/Marožan/Kopriva

4. runda - Hačanov/Rinderneš

četvrfinale - Muzeti/Rud/Lehečka

polufinale - Zverev/Hodar/De Minor

finale - Siner/Fonseka/Medvedev/Šelton

