"Znate šta je Nadal rekao za Đokovića?": Luis Enrike pred Bajern govorio o najboljem teniseru ikad

Autor Goran Arbutina
Trener Pari Sen Žermena Luis Enrike pred meč protiv Bajerna govorio o Rafaelu Nadalu i Novaku Đokoviću.

Luis Enrike pred duela PSŽ-a i Bajerna pomenuo Đokovića i Nadala Izvor: EPA/YOAN VALAT/LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia

Cijela fudbalska Evropa čeka revanš meč polufinala Lige šampiona između Pari Sen Žermena i Bajern Minhena, nakon spektakla koji smo gledali u tom meču. Dan pred utakmicu na "Alijanc Areni" o fudbalskom susretu koji će gledati čitava planeta govorio je Luis Enrike, a trofejni španski stručnjak iskoristio je priliku da pomene i najbolje tenisere svih vremena.

Objasnio je medijima na konferenciji da bi za njega i njegov tim meč protiv Bajerna iz Minhena mogao da bude ono što je za Rafaela Nadala bilo odmjeravanje snage protiv Novaka Đokovića. Španski teniser nije krio da ga Federer i Đoković inspirišu i da zbog njih pomjera granice, pa se Enrike nada da bi to mogao da bude slučaj i sa francuskim klubom.

"Kada vidim ovakve utakmice, podsjeća me na citat Rafe Nadala, koji je rekao da su u jednom trenutku njegove karijere rivalstva protiv Federera i Đokovića postala motivacija za njega. Ono što govorimo svojim igračima jeste da se divimo Bajernu, jer igraju veoma dobar fudbal, ali to je motivacija da pronađemo najbolji nivo. Sutra će biti spektakularno", rekao je trener Pari Sen Žermena pred meč.

Podsjećamo, Pari Sen Žermen je u prvoj utakmici pobijedio Bajern minhen (5:4). Revanš će biti na programu u srijedu od 21.00, pred navijačima njemačkog tima. Francuski predstavnik je prošle sezone ubjedljivom pobjedom nad Interom (5:0) osvojio prvu evropsku titulu u svojoj istoriji.

Sa druge strane, Rafale Nadal i Novak Đoković su odigrali čak 60 međusobnih mečeva u bogatim karijerama. Novak Đoković je upisao 31 pobjedu, dok je Rafael Nadal slavio 29 puta, a brojni okršaji postali su kultni i ušli su u tenisku istoriju. Vjerovatno najveće rivalstvo u istoriji završeno je Đokovićevom pobjedom na Olimpijskim igrama u Parizu, gdje je kasnije osvojio zlato i "kompletirao" tenis.

