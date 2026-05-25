Opsada gola se isplatila: Paderborn u Bundesligi, Volfsburg ispao poslije tri decenije!

Još jednog novajliju gledaćemo u Bundesligi naredne sezone.

Nije Volsburg mogao da pobjede protiv Paderborna u prvom meču baraža (0:0), a mnogo drame viđeno je u revanšu.

Donedavni drugoligaš slavio je nakon produžetaka 2:1 (1:1) i tako se pridružio Šalkeu i Elversbergu u najjačoj njemačkoj ligi.

Paderborn se vraća u Bundesligu poslije sedam godina, dok je Volfsburg prvi put ispao iz najvišeg ranga njemačkog fudbala. Od 1997. godine "vukovi" su bili članovi najjače Bundeslige, koju su čak 2009. godine uspjeli i da osvoje predvođeni sjajnim Edinom Džeke, ali od naredne sezone ponovo ih očekuje nastup u Cvajti. Srećna im, očigledno, nije bila promjena grba.

Sve je sjajno počelo za goste, koji su preko Dženana Pejčinovića poveli u trećem minutu, ali nedugo zatim sve se preokrenulo. U razmaku od svega tri minuta Joakim Mele dobio je dva žuta kartona i Volfsburg je od 14. minuta igrao sa desetoricom.

Filip Bilbija u 38. minutu donio je veliko slavlje domaćim navijačima na "Deluks Areni", a onda je oslijedila prava opsada gola gostiju. Ipak, nije se dalo fudbalerima Paderborna do novog gola, iako su uputili više od 30 udaraca ka protivničkom golu. Volfsburg je uspio da se odbrani i izbori produžetke.

Ipak, snage sa igračem manje je ponestalo i u 102. minutu domaći su drugi put zatresli protivničku mrežu. Strijelac je bio Laurin Kurda.

Podsjetimo, u sezoni 2026/27 prvi put u istoriji Bundeslige nastupiće Elversberg. Elitni fudbal ponovo će se igrati u Gelzenkirhenu, nakon što je Šalke osvojio titulu, a nakon večerašnjeg trijumfa još jedan klub iz Sjeverne Rajne-Vestfalije biće član najjačeg ranga njemačkog fudbala.