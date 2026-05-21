Volfsburg strepi: Nakon tri decenije u Bundesligi, "vukovi" bi mogli u niži rang

Volfsburg u prvom meču baraža nije uspio da savlada Paderborn, odluka o posljednjem učesniku Bundeslige pada u ponedjeljak.

Paderborn će u ponedjeljak imati veliku priliku za plasman u Bundesligu, jer je u prvom meču baraža u gostima protiv Volfsburga ostao neporažen - 0:0.

Duel na "Folksvagen arena" u potpunosti je pripao domaćinu, ali ekipa koju sa kapitenskom trakom na ruci predvodi iskusni Kristijan Eriksen nije uspjela da pronađe put do protivničke mreže i meč je završen bez golova.

Volfsburg je završio na 16. mjestu u Bundesligi, dok je Paderborn bio treći u Cvajti, a pobjednik ovog dvomeča obezbijediće nastup u elitnom rangu njemačkog fudbala sljedeće sezone.

Volfsburg, koji je predvođen Edinom Džekom osvojio titulu u Bundesligi 2009. godine, nikada nije ispao iz najvišeg ranga otkako je prvi put zaigrao u njemu 1997. godine. "Vukovi" su prije samo 10 godina igrali u četvrtfinalu Lige šampiona, ali su naredne dvije sezone završavali u baražu za opstanak. Prvo su bili bolji od Ajntrahta iz Braunšvajga 2017, a godinu dana kasnije i od Holštajn Kila. Nadaće se istom ishodu i ovog puta, jer bi u suprotnom prvi put poslije 30 godina igrali u drugom rangu takmičenja!

Paderborn će pokušati da se vrati u Bundesligu prvi put nakon sedam godina, a to bi bio tek treći put da nastupaju u elitnom rangu, nakon jednogodišnjih epizoda 2015. i 2020. godine.

Revanš utakmica igra se u ponedjeljak u Paderbornu, a svi u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji nadaju se trijumfu i promociji u Bundesligu.

Podsjetimo, istorijski plasman u najviši rang njemačkog fudbala obezbijedio je Elversberg, kao i šampion druge lige Šalke.