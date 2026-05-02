Kreće slavlje u Gelzenkirhenu, Šalke se vratio u Bundesligu: Veliku uspjeh za Muslića, Džeku i Katića

Nakon tri sezone klub iz Gelzenkirhena ponovo u najjačoj njemačkoj ligi.

Izvor: Max Maiwald / DeFodi Images / Profimedia

Jubilarnom 20. pobjedom u sezoni Šalke je i zvanično osvojio šampionsku titulu u Cvajti i izborio povratak u najjaču njemačku ligu.

Tim iz Gelzenkirhena tako se vraća u Bundesligu nakon tri sezone provedene među drugoligašima, a do velikog uspjeha sa klupe ih je vodio bh. stručnjak Miron Muslić. Veliki doprinos tituli "rudara" dali su i reprezentativci BiH Edin Džeko i Nikola Katić.

Katić je zbog povrede propustio meč protiv Fortune iz Diseldorfa, dok se Džeko oporavio i odigrao posljednjih dvadesetak minuta. Njihov tim riješio je derbi u svoju korist rezultatom 1:0. Jedini gol postigao je Kenan Karaman u 15. minutu, a meč na "Veltins areni" uživo je posmatrao i selektor "zmajeva" Sergej Barbarez.

Prošle sezone Šalke je teškom mukom izborio opstanak u drugoj ligi, ali je ove sezone odigrao sjajno i sasvim zasluženo stigao do prve pozicije.

Kada je u pitanju ostatak lige, još jedan klub će direktno u viši rang, a trenutno najbliži Šalkeu je Paderborn sa 58 bodova. Jedan manje ima Hanover na trećem mjestu, a ekipa koja sezonu završi na ovoj poziciji igraće baraž sa trećom najlošijom ekipom iz Bundeslige. Plasmanu u viši rang nada se i četvrtoplasirani Elversberg, koji nikada nije nastupao u najjačoj ligi Njemačke. Do 2023. bio je član treće i nižih liga.



