Edin Džeko za povrijeđeno rame ide na terapije u Srbiju

Kapiten Bosne i Hercegovine Edin Džeko (40) povredu ramena koju je zaradio u finalu baraža Mundijala protiv Italije liječiće u Beogradu.

Ovu vijest objavio je portal "Reprezentacija" navodeći da će Džeko ići u Srbiju gdje će dobiti dodatnu njegu kod svjetski poznatih stručnjaka.

"Tamo sigurno ima i dobrog domaćina i velikog prijatelja Aleksandra Kolarova, čija je supruga Vesna prethodnih dana boravila u Sarajevu sa Amrom Džeko, Edinovom suprugom", piše pomenuti sajt.

Prve prognoze o Džekinoj povredi ramena govore da će se vratiti na teren u drugoj polovini maja, što znači da neće moći da pomogne Šalkeu u pohodu na povratak u Bundesligu.

Ali, za "zmajeve" i njegov nastup na Mundijalu, nema brige.

