"Đoković je pokazao koliko je veliki": Edin Džeko poslao poruku koja će obići region

Edin Džeko se poklonio najvećem svih vremena koji je uveličao spektakl u Zenici.

Izvor: Profimedia/Fabio Ferrari / Zuma Press/www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Edin Džeko osvrnuo se na senzacionalan plasman "zmajeva" na Svjetsko prvenstvo pobjedom protiv favorizovane Italije u Zenici. Spektaklu je prisustvovao najbolji srpski sportista svih vremena Novak Đoković.

Među navijačima BiH vlada ogromna euforija nakon velikog podviga, a najslavniji Srbin kao da je predosjetio da će biti dio istorijske utakmice

"Meni je srce puno kada vidim koliko ljudima znači ovaj dres. Godine mi daju samo dodatno iskustvo da još više cijenim svaki trenutak na terenu. Dok god me selektor bude želio u timu i dok god osjećam da mogu doprinijeti ekipi i dok god me nosi taj neverovatan huk s tribina, tu sam. Podrška nacije je nešto najvrednije što jedan sportista može imati i to me obavezuje da u svakoj utakmici dam i posljednji atom snage", rekao je Džeko za "Telegraf".

"Igrati na Svjetskom prvenstvu je san svakog dječaka koji krene za loptom, a meni je ukazana čast da to doživim ponovo. U ovom trenutku uopšte ne razmišljam o tome šta će biti poslije, niti želim da kvarim ovaj osjećaj pričama o kraju. Isključivo sam fokusiran na ono što nas čeka, na pripreme i na to da u najboljoj mogućoj formi predstavljamo Bosnu i Hercegovinu. Želim da uživam u svakom treningu i svakoj minuti s ovim momcima, jer smo ovo zajedno zaslužili".

Nije tajna da su on i Đoković veliki prijatelji i da izuzetno cijene uspjeh jedan drugog.

"Novak je najbolji teniser svih vremena i jedan od najboljih sportista ikada, kojeg neizmjerno poštujem, ne samo zbog rezultata, već i zbog ljudskih kvaliteta. Njegov dolazak u Zenicu je predivan gest koji pokazuje koliko je on veliki čovjek, a sve su pokazale i njegove iskrene reakcije tokom šutiranja penala. Zaista je prelijepo kada možemo poslati takvu poruku prijateljstva i solidarnosti iz našeg regiona. On je uvijek dobrodošao gost".

Novak je snimljen kako na tribinama burno navija i bodri BiH, čime je pokupio simpatije ljubitelja sporta širom regiona.

"Istorijski uspjeh, spektakl. Zaista sam bio srećan pobedom Bosne i Hercegovine juče. Mnogo sam srećan što sam imao priliku da prisustvujem, to su istorijski i sportski momenti koji se dese dva do tri puta za našeg života. Čast i privilegija da sam prisustvovao, narod je bio u ekstazi", rekao je Đoković u razgovoru sa Semirom Osmanagićem i dodao:

"Vidio sam da se slavilo u Sarajevu do duboko u noć. Zasluženo. Takav sportski gigant poput Italije da se izbaci na penale, na taj način, sa tom dramom, onako jedan holivudski scenario. Želim Bosni i Hercegovini sve najbolje na Mundijalu", rekao je Novak Đoković.

