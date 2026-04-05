Šalke objavio loše vijesti: Barbarez i "zmajevi" u problemu!

Nikola Katić, najvjerovatnije, do kraja sezone neće igrati za tim iz Gelzenkirhena zbog povrede koljena. Veliki je to problem za selekciju BiH, koju vrlo brzo čeka nastup na Svjetskom prvenstvu.

Fudbaleri Šalkea bore se za povratak u Bundesligu, a na tom putu mogli bi da budu lišeni usluga Nikole Katića.

Štoper "zmajeva", koji su prije pet dana trijumfom u Zenici nad Italijom izborili plasman na Mundijal, doživio je povredu koljena zbog koje će pauzirati nekoliko sedmica. Kako je istaknuto iz kluba, vrlo je vjeorvatno da Katića nećemo gledati na terenu do kraja sezone u Cvajti, baš kao ni Edina Džeku, koji je pred kraj drugog produžetka meča sa azurima povrijedio rame.

Veliki je ovo hendikep za tim iz Gelzenkirhena koji danas (13.30) na domaćem terenu protiv Karlsruea igra jednu od najvažnijih utakmica za povratak u elitu. Sa druge strane, ogromne glavobolje ovo zadaje i selektoru BiH Sergeju Barbarezu kad je riječ o pripremama za odlazak na Mundijal i izbor igrača koji će se predstaviti u SAD, Kanadi i Meksiku.

Podsjetimo, BiH će u grupnoj fazi Mundijala igrati protiv Kanade (12. jun), Švajcarske (18. jun) i Katara (24. jun) te ima dobre šanse da napravi novi podvig i plasira se u nokaut fazu.

Šalke nakon 27 mečeva u drugoligaškom rangu ima 52 boda i nalazi se na liderskoj poziciji, iako je u posljednja četiri kola upisao tri remija. Na drugom mjestu, posljednjem koje vodi u elitu, nalazi se Elversberg sa 51 bodom, koliko ima i Paderborn, koji je na trećoj poziciji koja nakon 34 kola vodi u doigravanje.

Četvrtoplasirani Darmštat ima 50 bodova, dok Hanover kao peti ima 49 i jasno je da nas čeka dramatična završnica borbe za plasman u najjače njemačko društvo.

