Pogledajte prvi gol na Mundijalu 2026!

Nije dugo trebalo da padne prvi gol na Svjetskom prvenstvu, Hulijan Kinjones je provukao loptu kroz noge golmana Južne Afrike.

Izvor: arena 1 premium

Nismo dugo čekali na prvi gol na Svjetskom prvenstvu! Nakon što je Šakira otpjevala svoje na otvaranju izašli su Meksiko i Južna Afrika na teren, a domaćin je poveo u devetom minutu.

Golman Južnoafričke Republike Ronven Vilijams dodao je loptu do svog defanzivca, ali odjednom se tu pojavio vezista Meksika Lira. On je uklizao, bacio se i oteo loptu koja je došla do Hulijana Kinjonesa.

Krilni napadač Meksika koji je nedavno igrao i u meču sa Srbijom nije propustio ovu priliku i šutnuo je na gol, pravo u golmana. Ipak, lopta je otišla pravo kroz noge golmana Ronvena za 1:0. Pogledajte kako je pao prvi gol na ovom šampionatu:

Pogledajte 00:56 Prvi gol na Svetskom prvenstvu Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Momak iz Kolumbije donio prednost Meksiku

Hulijan Kinjones je zapravo rođen u Kolumbiji i Meksiko ga je "oteo" nakon 13 nastupa i četiri gola za U20 tim Kolumbije. On je na kraju 2023. odbio poziv Kolumbije, obukao dres Meksika i do sada je uspio da osvoji Gold kup i Ligu nacija sa Meksikancima. Takođe je na 23 meča do sada dao tri gola, ovo mu je četvrti.

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