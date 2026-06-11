Meksiko izveo 100.000 policajaca i vojnika na ulice: Haos na ulicama pred otvaranje Mundijala

Meksiko je usred mnogih problema dok pokušava da hude domaćin Svjetskog prvenstva u fudbalu. Čak 100.000 policajaca je na ulicama.

Izvor: Marco Antonio MARTINEZ / AFP / Profimedia

Dok Donald Tramp priča da je sve u redu i da će ovo biti najbolje Svjetsko prvenstvo u istoriji u Meksiku se malo ko slaže sa tim. Dok traje otvaranje Mundijala na kultnom stadionu "Asteka" na ulicama Meksika su hiljade policajaca i vojnika zbog nestabilnog stanja u državi.

Brojni demonstranti su ovih dana blokirali trgove, ulice, a pred otvaranje i meč Meksika i Južnoafričke Republike koji je na programu od 21 čas nije se nimalo smirila situacija. Dio javnosti je nezadovoljan što je potrošen veliki novac za organizovanje Mundijala, a predsjednica Meksika Klaudija Šeinbaum je usred društvene krize.

Zapravo je Meksiko u sve gorim odnosima sa SAD, takođe je u jednom od gradova u kojima se igra Mundijal Gvadalahari izbilo nasilje i pritisak raste kako se mečevi bliže. Zbog toga su meksičke vlasti u tri grada domaćina rasporediti čak 100.000 vojnika, pripadnika Nacionalne garde i policajaca.

Šta je sve problem?

Malo šta nije problem u Meksiku, koji je već decenijama izuzetno politički nestabilan. Sindikat prosvjetnih radnika je otišao tako daleko da je počeo da obara bilborde i statue vezane za Mundijal u toku svojih protesta na kojima traže bolje uslove rada. Takođe protestuju i porodice više od 130.000 nestalih osoba u Meksiku.

"Nismo protiv fudbalske utakmice. Ali trebali bi da ulažemo u obrazovanje, a ne u uljepšavanje grada", rekao je jedan od vođa protesta Luis Antonio Rosales Narvaez, na šta je predsjednica izjavila da je sve pod kontrolom.

Problem za Meksikance su i cijene koje su zaista otišle u nebo i to pravi problem za regularne stanovnike gradova, a Meksikanci ne mogu sebi da priušte karte za utakmice.

"Bio sam tako uzbuđen i tu sam radost prenio na svoju djecu. Cijene su otišle u nebo. Mnogi neće moći da priušte odlazak, osim ako nisu stranci s puno novca. Osjećaj je prilično diskriminatoran", rekao je ljekar Hose Luis Munjoz.

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