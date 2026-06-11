logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Snažna poruka napadača "zmajeva": Nismo došli na Mundijal da razgledamo stadione, nego da napravimo rezultat!

Snažna poruka napadača "zmajeva": Nismo došli na Mundijal da razgledamo stadione, nego da napravimo rezultat!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Ermedin Demirović optimistično je najavio nastup bh. tima na prvenstvu svijeta.

Ermedin Demirović pred utakmicu BiH Kanada Izvor: FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH obavila je ovog četvrtka posljednji trening prije starta Mundijala i meča sa Kanadom (petak, 21.00).

"Zmajeve" je na treningu posjetio predsjednik Fudbalskog saveza BiH Vico Zeljković, koji je u prvi plan istakao veoma dobru atmosferu među igračima. Očekuje se da će izabranici Sergeja Barbareza cijelim tokom Mundijala imati ogromnu podršku navijača, na šta je u izjavi za medije ukazao napadač bh. selekcije Ermedin Demirović.

"Ovo je nešto zaista posebno i jedva čekamo utakmice i početak Svjetskog prvenstva. Zahvalni smo navijačima na svoj podršci koju nam pružaju. Nema mnogo reprezentacija da se mogu pohvaliti sa takvom podrškom. Nismo ovdje došli samo da vidimo kako izgledaju stadioni. Došli smo da napravimo rezultat i nadam se da ćemo uspjeti u tome", riječi su ofanzivca Štutgarta.

Poslije susreta sa Kanadom, BiH će u grupnoj fazi odmjeriti snage sa Švajcarskom (18. jun, 21.00, Los Anđeles) i Katarom (24. jun, Sijetl, 21.00). Plasman u naredni krug sigurno će izboriti prvoplasirana i drugoplasirana ekipa iz svake od 12 grupa, kao i osam najboljih trećeplasiranih selekcija.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ermedin Demirović BiH Kanada fudbal zmajevi Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC