Ermedin Demirović optimistično je najavio nastup bh. tima na prvenstvu svijeta.

Izvor: FS BiH

Fudbalska reprezentacija BiH obavila je ovog četvrtka posljednji trening prije starta Mundijala i meča sa Kanadom (petak, 21.00).

"Zmajeve" je na treningu posjetio predsjednik Fudbalskog saveza BiH Vico Zeljković, koji je u prvi plan istakao veoma dobru atmosferu među igračima. Očekuje se da će izabranici Sergeja Barbareza cijelim tokom Mundijala imati ogromnu podršku navijača, na šta je u izjavi za medije ukazao napadač bh. selekcije Ermedin Demirović.

"Ovo je nešto zaista posebno i jedva čekamo utakmice i početak Svjetskog prvenstva. Zahvalni smo navijačima na svoj podršci koju nam pružaju. Nema mnogo reprezentacija da se mogu pohvaliti sa takvom podrškom. Nismo ovdje došli samo da vidimo kako izgledaju stadioni. Došli smo da napravimo rezultat i nadam se da ćemo uspjeti u tome", riječi su ofanzivca Štutgarta.

Vidi opis Snažna poruka napadača "zmajeva": Nismo došli na Mundijal da razgledamo stadione, nego da napravimo rezultat! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FS BiH Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: FS BiH Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: FS BiH Br. slika: 10 10 / 10

Poslije susreta sa Kanadom, BiH će u grupnoj fazi odmjeriti snage sa Švajcarskom (18. jun, 21.00, Los Anđeles) i Katarom (24. jun, Sijetl, 21.00). Plasman u naredni krug sigurno će izboriti prvoplasirana i drugoplasirana ekipa iz svake od 12 grupa, kao i osam najboljih trećeplasiranih selekcija.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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