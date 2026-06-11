logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvanično: Murinjo novi trener Reala! Otkriveni i detalji ugovora

Zvanično: Murinjo novi trener Reala! Otkriveni i detalji ugovora

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Žoze Murinjo je konačno i zvanično postao trener Madriđana.

Murinjo novi trener Reala Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Konačno je gotovo, konačno je Žoze Murinjo i zvanično predstavljen kao novi trener Real Madrida. Oglasio se "kraljevski klub" i saopštio da je upravni odbor sa Florentinom Perezom na čelu i zvanično potpisao ugovor sa portugalskim trenerom.

Žoze Murinjo se vratio u Real Madrid i on će predvoditi tim u naredne tri sezone, pošto je dobio ugovor do 30. juna 2029. godine. Priključiće se timu Real Madrida 13. jula i tada će početi sa pripremama.

Murinjo je prošle sezone radio tamo gdje je i počeo, kao trener Benfike. Proslavio se naravno kao trener Porta sa kojim je osvojio Kup UEFA i Ligu šampiona, a zatim je vodio Čelsi i Inter prije nego što je 2010. godine prvi put preuzeo Real Madrid. Tri godine je i tada vodio klub pre povratka u Čelsi, pa rada u Mančester junajtedu, Totenhemu, Romi i Fenerbahčeu.

Murinjo na mjesto trenera dolazi poslije dvoke sezone u kojima je Real Madrid ostao bez ijednog trofeja, kao i sezone u kojoj su se na klupi izmijenili bivši igrači Alvaro Arbeloa i Ćabi Alonso.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Žoze Murinjo fudbal Real Madrid treneri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC