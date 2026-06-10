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Niko neće Dušana Vlahovića: Velikani mogu da ga dovedu za džabe, ali svi su redom to odbili

Niko neće Dušana Vlahovića: Velikani mogu da ga dovedu za džabe, ali svi su redom to odbili

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Dušan Vlahović je slobodan, ali klubovi ne žele da iskoriste priliku da ga dovedu.

Real Atletiko i Barselona ne žele Dušana Vlahovića Izvor: EPA/Alessandro Di Marco

Dušan Vlahović se vratio na teren za Juventus u finišu sezone, dao je čak i nekoliko golova, ali izgleda da ga i pored tzoga niko ne želi. Kako javljaju španski mediji ponuđen je Vlahović kao slobodan igrač Real Madridu, Atletiko Madridu i Barseloni, ali su sva tri kluba odbila da ga dovedu.

Razlog za to je njegova velika plata. Ogromna primanja ima u Juventusu Vlahović i sada ne želiu da smanji svoje prohtjeve, pa zbog toga ni najveći klubovi Evrope nemaju novca da ga dovedu. Iako Barseloni poslije odlaska Roberta Levandovskog treba špic, ne smatraju da je srpski napadač rešenje.

Šta će biti sa Dušanom Vlahovićem? 

Stameni 26-godišni napadač će biti bez ugovora za nekih dvadesetak dana kada mu istekne ugovor i biće jedna od najvećih zvijezda na tržištu slobodnih igrača. Počeo jeu Partizanu, zatim je igrao u Fiorentini, a u Juventusu je za četiri sezone na 168 mečeva dao 68 golova.

Videćemo da li će u nastavku ljeta on dogovoriti nastavak saradnje sa Juventusom ili će promijeniti sredinu. Za sada je još uvijek član Juventusa, do početka jula. 

Tagovi

Real Madrid FK Barselona Dušan Vlahović

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